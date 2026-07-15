Güneş enerjisi teknolojilerinin tüm dünyada hızla yaygınlaşmasını sağlayan Çin'in devasa üretim kapasitesi, zamanla kendi içinde bir pazar krizine yol açtı. Arzın küresel talebi aşmasıyla birlikte son iki yıldır üreticiler arasında yıkıcı fiyat düşüşleri yaşandı. Sektörü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak isteyen Çin hükümeti, sürece doğrudan müdahale ederek fotovoltaik üretim zincirinin tamamını kapsayacak yeni enerji verimliliği standartlarını duyurdu. 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamen yürürlüğe girecek olan zorunlu düzenlemeler, ham madde üretiminden şebekeye bağlanan inverterlere kadar her aşamada sıkı denetimler getirecek.

ÜRETİM ZİNCİRİNİN HER HALKASINA YENİ VERİMLİLİK ZORUNLULUĞU

Daha önce tavsiye niteliğinde olan kuralları resmi olarak zorunlu hale getiren paket, üç temel teknik standarda dayanıyor:

Polisilikon Üretimi (GB 29447-2026): Panellerin ana ham maddesi olan polisilikonun yüksek enerji gerektiren üretim aşamalarına sınır getiriliyor. Şartları sağlayamayan eski fabrikalar; hidrojen geri dönüşümü ve atık ısı geri kazanımı gibi pahalı modernizasyon yatırımları yapmak veya kapılarını kapatmak zorunda kalacak.

Silikon Wafer Üretimi (GB 47835-2026): Eski kristal büyütme sistemlerinin devre dışı bırakılması hedefleniyor. Yüksek enerji tüketen wafer hatları, yeni kriterler karşısında rekabet güçlerini yitirecek.

Güneş Panelleri ve İnverterler (GB 47834-2026): Kristal silikon paneller için 3 farklı enerji sınıfı oluşturuluyor. Piyasaya sürülecek ürünlerin en az 3. sınıf sınırını geçmesi gerekecek. Bu alt sınır TOPCon ve HJT mimarileri için yaklaşık %23,2, BC teknolojisine sahip paneller için ise %23,5 seviyesinde belirlendi.

KÜRESEL PAZARDA PANEL FİYATLARI YENİDEN DENGELEBİLİR

Bu katı dönüşüm, kısa vadede üreticiler için hatırı sayılır bir yatırım ve dönüşüm maliyeti anlamına geliyor. Sektördeki eski nesil PERC panel üretim hatlarının ve verimsiz fabrikaların tasfiye edilmesiyle birlikte, küresel piyasada hızla düşen panel fiyatlarının yeniden dengelenmesi ve yükselişe geçmesi bekleniyor. Pekin yönetimi, bu adımla küresel güneş paneli tedarik zincirini fiyata dayalı kalitesiz rekabetten kurtararak yüksek enerji verimliliği, kalite ve uzun vadeli dayanıklılık üzerine kurulu yeni bir lige taşımayı hedefliyor.