Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi

Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin açılışında yoğunluk yaşandı. İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşların akını sonrası bölgede izdiham meydana geldi.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi - Resim: 1

Aydın’ın Efeler ilçesinde yeni açılan bir alışveriş merkezinin açılışı beklenmedik görüntülere sahne oldu. İndirimli ürünleri almak isteyen yüzlerce vatandaş iş yerinin önünde saatler öncesinden toplandı.

1 8
Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi - Resim: 2

Kapıların açılmasıyla birlikte kalabalık bir anda içeriye akın etti. Ucuz ürünlerden almak isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

2 8
Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi - Resim: 3

Yoğunluk kısa sürede kontrolden çıktı. İzdiham sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, fenalaşan ve baygınlık geçirenler oldu.

3 8
Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi - Resim: 4
4 8
Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi - Resim: 5

Kalabalığı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

5 8
Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi - Resim: 6

Tek kapıdan giriş ve çıkış yapılması nedeniyle içeridekiler dışarı çıkmakta, dışarıdakiler ise içeri girmekte zorlandı. Bu durum izdihamın büyümesine neden oldu.

6 8
Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi - Resim: 7

Vatandaşların akın ettiği açılış nedeniyle çevrede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

7 8
Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi - Resim: 8

Yaşanan yoğunluk ve güvenlik riski nedeniyle AVM yönetimi açılışı iptal etti. Fenalaşan vatandaşlar personel girişinden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

8 8
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro