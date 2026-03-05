Ucuz eşya izdihamı: AVM açılışında vatandaşlar birbirini ezdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yeni açılan bir alışveriş merkezinin açılışı beklenmedik görüntülere sahne oldu. İndirimli ürünleri almak isteyen yüzlerce vatandaş iş yerinin önünde saatler öncesinden toplandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin açılışında yoğunluk yaşandı. İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşların akını sonrası bölgede izdiham meydana geldi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Kapıların açılmasıyla birlikte kalabalık bir anda içeriye akın etti. Ucuz ürünlerden almak isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.
Yoğunluk kısa sürede kontrolden çıktı. İzdiham sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, fenalaşan ve baygınlık geçirenler oldu.
Kalabalığı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Tek kapıdan giriş ve çıkış yapılması nedeniyle içeridekiler dışarı çıkmakta, dışarıdakiler ise içeri girmekte zorlandı. Bu durum izdihamın büyümesine neden oldu.
Vatandaşların akın ettiği açılış nedeniyle çevrede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.
Yaşanan yoğunluk ve güvenlik riski nedeniyle AVM yönetimi açılışı iptal etti. Fenalaşan vatandaşlar personel girişinden çıkarılarak ambulanslara taşındı.