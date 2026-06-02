Cebe uygun elektrikli Mercedes'ler geliyor: İşte yeni motor seçenekleri ve tarih
Mercedes-Benz, tamamen elektrikli GLC model ailesine haziran ayında iki yeni versiyon eklemeye hazırlanıyor. Daha küçük batarya kapasiteleriyle mevcut modele göre daha uygun fiyatlı alternatifler sunacak olan yeni seçeneklerin, 9 Haziran itibarıyla siparişe açılması planlanıyor.
Alman basınında çıkan haberlere göre üretici, 9 Haziran itibarıyla GLC 250 EQ ve GLC 300 4MATIC EQ modelleri için resmi sipariş sürecini başlatacak. Yeni araçların ilk teslimatlarının ise yıl sonundan önce gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Mevcut GLC 400 4MATIC EQ modeli, çift motorlu sistemi ve 94 kWsa kapasiteli bataryasıyla Almanya'da 71.281 euro, Türkiye'de ise 6.950.000 TL civarında bir başlangıç fiyatıyla satılıyor. Yeni gelecek daha küçük bataryalı seçeneklerin, bu fiyat performans eşiğini aşağı çekerek modeli daha ulaşılabilir kılması bekleniyor.
Seriye katılacak yeni versiyonların teknik detayları ve performans konumlandırmaları şu şekilde netleşti:
GLC 250 EQ: Arkadan itişli (RWD) bir çekiş altyapısına sahip olacak ve 260 kW güç üretecek.
GLC 300 4MATIC EQ: Dört tekerlekten çekiş sistemini koruyarak kullanıcılara 310 kW güç sunacak.
Her iki yeni versiyonda da Mercedes'in yeni 800 volt mimarisine sahip olan daha kompakt bir batarya paketi görev yapacak. Bu batarya, kullanıcılara 85 kWsa kullanılabilir enerji kapasitesi sunuyor.
Araçların şarj performans verileri ise şöyle paylaşıldı:
DC Hızlı Şarj: 320 kW'a kadar güç desteği sayesinde batarya doluluğu %10'dan %80 seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşıyor.
AC Şarj: 11 kW güç limiti ile sıfırdan tam doluma ulaşma süresi yaklaşık 9 saat sürüyor.
Mercedes-Benz'in elektrikli GLC stratejisi haziran ayı modelleriyle sınırlı kalmayacak. Yıl bitmeden seriye iki yeni alternatifin daha katılması öngörülüyor:
GLC 300+ EQ: 94 kWsa'lik büyük batarya ile 270 kW güç üreten arkadan itişli sistemi bir araya getirecek.
Giriş Seviyesi Model: Serinin en uygun seçeneği olması beklenen bu versiyon, 230 kW gücünde arkadan itişli bir motor ve 64 kWsa kullanılabilir kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya ile satışa sunulacak.
Yeni versiyonların resmi satış fiyatları henüz Mercedes-Benz tarafından ilan edilmedi, ancak bu adımla birlikte elektrikli GLC ailesinin daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesi hedefleniyor.
