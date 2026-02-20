Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ ile Suudi Arabistan merkezli Acwa Power arasında, Sivas ve Karaman Taşeli bölgelerinde kurulacak toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

BAYRAKTAR: BU FİYATLAR 25 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Bakan Bayraktar, antlaşmanın detaylarını paylaştı. Bayraktar, şunları dile getirdi:

"Sivas’ta her bir kilovatsaat elektrik için 2,35 avro satış fiyatı üzerinde mutabakat sağlandı. Karaman Taşeli’nde ise üretilen elektriği bugüne kadar Türkiye’de oluşan en düşük fiyatla kilovatsaat başına sabit 1,99 avrodan alacağız. Bu fiyatlar 25 yıl boyunca geçerli olacak. Toplam projenin alım süresi 30 yıl. İlk 5 yıl içinde inşa edilecek bu santrallerde YEKA’larda olduğu gibi bir teşvik mekanizması olacak. Bu teşvik, üretilen elektriğin serbest piyasaya satış hakkı yerine ortalama piyasa fiyatı altında belirlenen kilovatsaat başına 4,75 avrodan uygulanacak."

'YERLİLİK ORANI EN AZ YÜZDE 50 OLACAK'

Bu projelerin toplam yatırım maliyeti 2 milyar dolar olacağını söyleyen Bayraktar, "Bu iki projeyle toplam 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Yerlilik oranı en az yüzde 50 olacak. Projenin temellerini bu yıl içinde atacağız. 2028 yılında her iki santral ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak" dedi.

5 bin megavatlık bu anlaşmaya ilave olarak 3 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımları da yapılacak. Enerji sektöründeki en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri olarak öne çıkan anlaşmayla, Türkiye bugüne kadarki en düşük fiyatlı elektrik alımlarından birini yaptı.