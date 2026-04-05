İstanbul’da özellikle yüksek kesimler, İstanbul Boğazı çevresi bir ve ikinci köprüde sis yoğunlaşıyor. Avrupa’yla Anadolu yakasının neredeyse tamamında sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy’de sis nedeniyle yüksek binaların üst katları görünmez hale geldi.
İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman trafikte dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü ilerledi.
Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçuşlar bilgi ekranına göre aksıyor. İç hatlardan gelen uçuşlardaki gecikmeler şöyle:
Öte yandan iç hatlarda giden uçuşlardaki gecikmeler de şu şekilde: