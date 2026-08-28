Uçuş görevlileri açıkladı: İşte uçaklardaki en rahat koltuk

Ekstra bacak mesafesi sunan acil çıkış koltuklarında oturabilmek için belirlenmiş güvenlik kuralları da var.



Öte yandan olası bir acil durumda kabin ekibine yardımcı olamayacak durumdaki yolcular (çocuklu aileler, hareket kabiliyeti kısıtlı olanlar veya ilgili dili konuşamayanlar) bu koltuklara kabul edilmiyor ve yerleri değiştirilebiliyor.