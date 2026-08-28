Uçak bileti alırken yapılan rastgele koltuk seçmek, yolculuk konforunu doğrudan etkiliyor. Bir uçuş görevlisinin aktardığı bilgilere göre, uçağın farklı bölgelerindeki koltuklar uçuş deneyimini, türbülans hissiyatını ve uçaktan çıkış süresini doğrudan değiştirebiliyor.
Uçuş görevlileri açıkladı: İşte uçaklardaki en rahat koltuk
Uçak yolculuklarında doğru koltuk seçimi; türbülans hissiyatından gürültü düzeyine, ikram hızından iniş süresine kadar tüm seyahat deneyimini doğrudan şekillendiriyor.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, havayolu uzmanları, standart uçuşlarda uçağın ön üçte birlik kısmı ile kanat üzerindeki alanların tercih edilmesini öneriyor. Bu bölgelerin sağladığı başlıca avantajlar şöyle sıralanıyor:
Hızlı tahliye: Uçak indiğinde ön sıralarda oturan yolcular kabinden daha kısa sürede çıkış yapabiliyor.
Daha az sarsıntı: Türbülansın en az hissedildiği yer uçağın ön kısmıdır. Uçuş korkusu olan kişilerin ön sıraları seçmesi tavsiye edilir.
Daha az ses: Arka bölümlere kıyasla kabin gürültüsü ön tarafta daha düşüktür.
Koltuk tercihi yolculuk sırasındaki kişisel alışkanlıklara göre değişiyor.
Pencere kenarı: Uçuş boyunca uyumak isteyen ve yanındaki yolcunun kalkış hareketlerinden rahatsız olmak istemeyen yolcular için idealdir.
Koridor kenarı: Uçuş sırasında sık hareket eden, bacak mesafesine ihtiyaç duyan ve rahatça ayağa kalkmak isteyen yolculara kolaylık sağlar.
Ekstra bacak mesafesi sunan acil çıkış koltuklarında oturabilmek için belirlenmiş güvenlik kuralları da var.
Öte yandan olası bir acil durumda kabin ekibine yardımcı olamayacak durumdaki yolcular (çocuklu aileler, hareket kabiliyeti kısıtlı olanlar veya ilgili dili konuşamayanlar) bu koltuklara kabul edilmiyor ve yerleri değiştirilebiliyor.
Yolcuların genellikle öncelik vermediği arka sıralar, uçağın tamamen dolmadığı uçuşlarda boş bir yan koltukla seyahat etme şansını yükseltiyor. Bununla birlikte, birtakım hava yollarında ikram ve yemek hizmetinin kabinin en gerisinden başlatılması, bu alanda oturan kişilere servisi ilk alanlar olma avantajını kazandırıyor.
Tuvalet yakınında bulunan koltuklar, yolcu kalabalığı ve gürültü nedeniyle uyumayı zorlaştırıyor. Kabinin en arka sırasında yer alan ve arkasında başka koltuk bulunmayan yerlerin ise koltuk yatma açısı sınırlı olduğu için uzun süreli seyahatlerde konfor kaybına yol açtığı kaydediliyor.