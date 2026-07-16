Alanya ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi, Kadıpınarı Caddesi Çatak mevkisinde öğleden sonra saat 17.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Oktay G. idaresindeki 07 NBE 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi neticesinde yoldan fırlayarak şarampolün uçurum noktasında tehlikeli bir şekilde asılı kaldı. Metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlanma riski bulunan aracı gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri ve jandarma timleri acilen bölgeye hareket etti.
Uçurumun kenarında can pazarı: Şarampolde asılı kalan aracı beton mikseriyle hayata bağladılar
Antalya Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampolün kenarında asılı kaldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar yoldan geçen bir beton mikserine halatla bağlanarak sabitlenen araçtan çıkarılan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Kaynak: İHA
Resmi kurtarma ekipleri sarp ve engebeli yolları aşarak olay yerine ulaşmaya çalışırken, zamana karşı yarışan vatandaşlar çevre güvenliğini sağlamak için ezber bozan bir yönteme başvurdu. Aracın ağırlık merkezi nedeniyle daha fazla aşağı kaymasını ve uçuruma yuvarlanmasını önlemek isteyen sürücüler, o esnada caddeden geçmekte olan bir beton mikserini durdurdu. Dev mikser ile asılı kalan otomobil arasında hızlıca sağlam bir halat köprüsü kurularak araç güvenli bir noktaya sabitlendi.
İtfaiye ve jandarma ekiplerinin intikal etmesinin ardından, olay yerine çağrılan özel bir vinç vasıtasıyla asılı kalan otomobil bulunduğu tehlikeli noktadan çekilerek yukarı çıkarıldı. Yürekleri ağza getiren kazada sürücü Oktay G. şans eseri olayı sadece hafif sıyrıklarla atlatmayı başardı. Sağlık ekiplerince ayakta kontrolü yapılan sürücünün genel durumunun son derece iyi olduğu bildirildi.
Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı.