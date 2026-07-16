Uçurumun kenarında can pazarı: Şarampolde asılı kalan aracı beton mikseriyle hayata bağladılar

Resmi kurtarma ekipleri sarp ve engebeli yolları aşarak olay yerine ulaşmaya çalışırken, zamana karşı yarışan vatandaşlar çevre güvenliğini sağlamak için ezber bozan bir yönteme başvurdu. Aracın ağırlık merkezi nedeniyle daha fazla aşağı kaymasını ve uçuruma yuvarlanmasını önlemek isteyen sürücüler, o esnada caddeden geçmekte olan bir beton mikserini durdurdu. Dev mikser ile asılı kalan otomobil arasında hızlıca sağlam bir halat köprüsü kurularak araç güvenli bir noktaya sabitlendi.