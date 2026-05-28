Kaza, akşam saatlerinde Devetaşı mevkisinde meydana geldi. 48 BAD 141 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Uçurumun eşiğinde mucize kurtuluş: Muğla’da can pazarı - Resim : 1

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayalara çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, uçuruma yuvarlanmak üzereyken son anda durabildi.

Uçurumun eşiğinde mucize kurtuluş: Muğla’da can pazarı - Resim : 2

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Uçurumun eşiğinde mucize kurtuluş: Muğla’da can pazarı - Resim : 3

Araçta bulunan 5 kişiden 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Uçurumun eşiğinde mucize kurtuluş: Muğla’da can pazarı - Resim : 4