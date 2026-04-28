Edinilen bilgilere göre, Y.E.T. isimli vatandaş henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yanında bulunan arkadaşları S.T. ve M.T., düşen şahsa yardım etmek amacıyla uçuruma indi. Ancak arazi şartlarının dik ve tehlikeli olması nedeniyle her iki şahıs da bulundukları bölgede mahsur kalarak geri çıkamadı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede şu ekipler sevk edildi:

-İtfaiye ekipleri

-Sağlık görevlileri

-Arama ve kurtarma birimleri



Zorlu arazi koşullarında titiz bir çalışma yürüten ekipler, uçurumda mahsur kalan üç kişiyi de güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrollerinde, şahısların durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.