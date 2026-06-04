Kaza, Reşadiye ilçesi Sazak köyü mevkiinde oldu. Edinilen bilgilere göre 42 yaşındaki Metin Behram yönetimindeki 06 TJY 28 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Behram'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.