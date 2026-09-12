Üzümlü ilçesi Sarılar mevkisinde 16.30 sıralarında bir büyükbaş hayvanın sarp yamaçtan uçuruma yuvarlandığı ihbarı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin koordinesinde AFAD ve jandarma personelinin de desteğiyle çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 6 saat süren özverili çalışmanın ardından uçurumda mahsur kalan büyükbaş hayvan bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı.
Kurtarılan hayvan, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edilmek üzere güvenli bölgeye ulaştırıldı.