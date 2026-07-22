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Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurum kenarında devrilmiş halde bulunan motosiklet, ekipleri harekete geçirdi. Sürücünün bulunamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası yolunda meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, uçurumun kenarında devrilmiş halde duran 16 BMA 978 plakalı motosikleti fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, motosikletin sürücüsüne ulaşamayınca uçurum ve çevresindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Kayıp sürücünün bulunması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.