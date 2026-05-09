Adana’da hafta sonu, gökyüzünde görsel bir şölenle taçlandı. Valilik himayesinde düzenlenen ve kentin dört bir yanından katılımın olduğu Uçurtma Şenliği, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki "Amerikan Adası"nda gerçekleştirildi. "Uçurtmanı al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim" çağrısına kulak veren binlerce vatandaş, Seyhan Baraj Gölü kıyısında buluştu.

AMERİKAN ADASI’NDA RÜZGAR KANATLANDI

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Adanalılar, çocuklarıyla birlikte şenlik alanına akın etti. Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü izleyenleri hayran bırakırken, baraj kıyısında kurulan oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Uçurtma meraklıları sadece keyif yapmakla kalmadı, düzenlenen yarışmalarda da hünerlerini sergiledi.

EN HIZLISI VE EN UZAĞI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Şenlik kapsamında adrenalin dolu yarışmalar da düzenlendi. Katılımcılar; "En İyi Uçurtma", "En Uzak Mesafeye Giden Uçurtma" ve "En Hızlı Havalanan Uçurtma" kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenler ödüllerini alırken, Adana Valisi Mustafa Yavuz etkinlikte yaptığı konuşmada, baraj gölü çevresinin bu tür sosyal aktivitelerle daha sık şenleneceğinin müjdesini verdi.

VATANDAŞ MEMNUN: KEYFİMİZ YERİNDE

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Mehmet Damar, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu güzel, güneşli günde herkes uçurtmasını alıp geldi. Çok güzel oldu" dedi.

Emirhan Sarsılmaz ise yeğeni ve çocuklarıyla etkinliğe geldiğini, çok keyif aldığını söyledi.