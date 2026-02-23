Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında ve televizyon programlarında Mansur Yavaş’a atfedilen açıklamalarla ilgili yazılı bir duyuru yayımladı. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin Yavaş’a ait olmadığı belirtildi.

ABB’nin açıklaması, gazeteci Mustafa Balbay’ın TV100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin “üçüncü aday olmam” şeklinde sözler sarf ettiğini öne sürmesinin ardından geldi.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, “Bazı basın yayın organlarında Sayın Mansur Yavaş’ın ‘asla üçüncü aday olmam’ şeklinde sözler söylediği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş’a ait değildir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu iddiaların yalanlandığı vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Yavaş ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş’a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır. Adaylık tartışmalarına ilişkin Sayın Yavaş’ın tutumu, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği Ankara’ya hizmet etmek, Ankaralıların kendisine verdiği emaneti en iyi şekilde taşımaktır. Resmi açıklamalar dışındaki herhangi bir açıklamaya itibar etmeyiniz."