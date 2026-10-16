Kaynak: AA

TCDD Taşımacılık AŞ ile Aile va Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen veri entegrasyonu çalışmalarının tamamlanmasıyla hayata geçirilen sistem, bilet işlemlerini anlık sorgulamaya bağlayacak. Hak sahipleri; internet sitesi, mobil uygulamalar veya gişeler üzerinden bilet oluştururken T.C. kimlik numaralarını girip ilgili tarifeyi seçtiklerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının veri tabanı üzerinden otomatik sorgulama yapılacak. Doğrulamanın olumlu sonuçlanması durumunda ücretsiz bilet anında tanımlanacak.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Yeni düzenleme, tren içi kontrollerde ve gardaki geçişlerde fiziki belge taşıma zorunluluğunu da sonlandırıyor. Dijital doğrulama üzerinden biletini oluşturan vatandaşların seyahat esnasında engelli, gazi veya şehit yakını kartı gibi fiziki belgeleri göstermesine gerek kalmayacak; yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Yolculuk sırasında pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimlik kullananların ise fiziki hak sahipliği kartlarını ya da "Engelsiz Mobil" uygulaması üzerinden üretilen anlık, canlı karekodlu dijital kimliklerini göstermeleri gerekecek. Ekran görüntüsü, fotoğraf veya PDF formatındaki belgeler ise denetimlerde geçerli sayılmayacak.

PASİF HALE GETİRİLECEK

Sistemin devreye girmesiyle birlikte 2014 yılından bu yana bilet satış sisteminde kayıtlı olan eski ücretsiz seyahat paketleri pasif hale getirilecek. Geçiş süreciyle ilgili hak sahiplerine SMS ve diğer iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, sorgusu olumsuz çıkan vatandaşların veri güncellemesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine başvurabileceğini aktardı. Uygulama ile bilet alımından seyahat sonuna kadar olan tüm sürecin çok daha hızlı, kolay ve konforlu bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.