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Murat Emir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla SGK muayene katılım paylarına gelen büyük zammı gündeme getirdi.

Murat Emir’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

SGK muayene katılım paylarına bir gecede yüzde 250'ye varan zam yapıldı. 26 liralık muayene ücretleri 50 ve 90 lira oldu. İşin en absürt kısmı ise '10 gün içinde iyileşememe cezası'. Aynı branşa tekrar giderseniz kesilen 5 liralık ceza 30 TL'ye fırladı! Sistemin yeni kuralına göre hastalanacaksanız önce cüzdanınızı kontrol edecek, tek seferde iyileşemiyorsanız da 10 gün acı çekecek ya da ücretini ödeyeceksiniz. Ücretsiz sağlık masalı bitti.”

ZAMLAR NE KADAR OLDU?

Önceki dönemde 26 TL olan muayene katılım payı, yeni düzenlemeyle 50 TL ile 90 TL arasında değişen tutarlara yükseldi. Bu artış, bazı kalemlerde yüzde 250’ye varan zam anlamına geliyor. Ayrıca aynı branşa 10 gün içinde tekrar muayene olunması durumunda uygulanan ceza ücreti de 5 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı.

Düzenleme, vatandaşların “hastalanmadan önce cüzdanını kontrol etmesi” gerektiği eleştirilerine yol açtı. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, birden fazla muayene ihtiyacı bulunanlar ve dar gelirliler için yeni bir yük oluşturması bekleniyor.

Murat Emir, “Ücretsiz sağlık masalı bitti” diyerek, iktidarın sağlık sistemine yönelik vaatleri ile uygulamalar arasındaki farka dikkat çekti.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI TARİHİ

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak uygulamaya konuldu. Program, 58. Hükümet döneminde (AK Parti’nin ilk iktidarı) Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından yürütüldü.

2002 sonunda AK Parti iktidara geldi.

2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kamuoyuna ilan edildi ve uygulamaya başlandı.

Program, Türk sağlık sisteminde köklü değişiklikler hedefliyordu.

PROGRAMIN TEMEL AMAÇLARI:

Herkese sağlık hizmeti sunmak (“Herkese Sağlık”)

Sağlık hizmetlerinde erişimi artırmak

Genel Sağlık Sigortası sistemi kurmak

Aile hekimliği sistemini yaygınlaştırmak

Hastane otomasyonu ve bilgi sistemlerini geliştirmek

Kamu-özel ayrımını esnetmek (şehir hastaneleri gibi modellerin temeli)

Program özellikle 2003-2013 arası dönemde yoğun şekilde uygulandı ve “Sağlıkta Dönüşüm” olarak sıkça anıldı. Murat Emir’in eleştirdiği “Sağlıkta devrim” ifadesi de bu programa işaret ediyor.

Programın ilk 10 yılı (2003-2013) “başarılı” bulunduğu dönemde yoğun övgü alsa da, sonraki yıllarda artan maliyetler, SGK açıkları ve katılım payı zamları gibi konular nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Türkiye sağlık sisteminin son 20 yıldaki en büyük reformu olarak kabul ediliyor.