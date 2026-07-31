Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi ile İnci Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz robotik kodlama eğitimleri yoğun ilgi görüyor. 2025 yılından bu yana 151 öğrencinin faydalandığı atölyelerde çocuklar, robot tasarımı ve kodlama öğrenerek teknoloji üreten bireyler olmaya hazırlanıyor.

ÇOCUKLAR ROBOTİK KODLAMA İLE GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Buca Belediyesi ile İnci Vakfı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Kod'inci Robotik Kodlama Atölyeleri", çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz eğitimlerde, 9-14 yaş grubundaki öğrenciler robotik kodlama alanında uygulamalı eğitim alıyor.

Atölyelerde algoritma mantığı, sensör sistemleri, temel mekanik tasarım ve robot geliştirme gibi konular işlenirken, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

151 ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ EĞİTİM ALDI

Projeden 2025 yılından bu yana 151 öğrenci yararlandı. Eğitim programıyla çocukların teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, robotik kodlama eğitimlerinin çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimlerimizle çocuklarımıza erken yaşta analitik bir bakış açısı kazandırırken, teknoloji okuryazarlığı yüksek bireyler olarak yetişmelerine öncülük ediyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşta bilim ve teknoloji imkânı sunarak eğitimde fırsat eşitliği vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

EĞİTİMLER YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yaz döneminde yoğun ilgi gören robotik kodlama atölyeleri, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin ders programlarına uygun şekilde devam edecek. Yeni grupların oluşturulacağı ücretsiz eğitimlerin yıl boyunca kesintisiz sürdürülmesi planlanıyor.