Ay boyunca sürecek programda bağımsız yapımlardan belgesellere, kısa filmlerden animasyonlara uzanan zengin bir seçki yer alıyor. Gösterimlere eşlik eden söyleşilerle izleyiciler, filmlerin yaratım süreçlerine ve sinema dünyasının farklı alanlarına dair doğrudan bilgi edinme fırsatı buluyor.

Programda çocuklara özel matine gösterimleri de dikkat çekiyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden animasyon filmlerle minik izleyicilere keyifli bir sinema deneyimi sunuluyor. Bunun yanı sıra bağımsız sinema örnekleri, belgeseller ve kısa film seçkileri de ay boyunca izleyiciyle buluşuyor.

Etkinlikler kapsamında yönetmen Orhan Eskiköy, “Ev” filminin gösterimi sonrası izleyicilerle bir araya gelirken, farklı filmlerin ardından düzenlenecek söyleşilerde sinema üzerine kapsamlı sohbetler gerçekleştiriliyor. Programın özel bölümlerinden biri ise Coen Kardeşler seçkisi. “İhtiyarlara Yer Yok” ve “İz Peşinde” gibi filmler bu seçki kapsamında gösterilecek.

Sadece film gösterimleriyle sınırlı kalmayan program, Yeşilçam’dan günümüz bağımsız sinemasına uzanan geniş bir çerçevede söyleşiler de içeriyor. Sinema emekçileri üretim süreçlerini ve deneyimlerini izleyicilerle paylaşıyor.

Haftanın altı günü açık olan sinemadaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Detaylı program ve güncel bilgiler İBB Beyoğlu Sineması’nın sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.