Goodyear ile Michelin, bazı lastik modellerinde tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle kullanıcılar için geri çağırma kararı aldı.

Goodyear tarafından yapılan açıklamada, Eagle F1 Supersport serisindeki bazı lastiklerde yüksek hız sırasında deformasyon ve ayrılma riski oluşabileceği belirtildi. Şirket, bu durumun sürüş güvenliği açısından ciddi tehlike yaratabileceğini açıkladı.

Geri çağırma kapsamına alınan modeller arasında şu lastikler yer aldı:

-295/30ZR22 103Y Eagle F1 Supersport (TIN: 1L1K8 JB1R 1224)

-315/30ZR22 107Y Eagle F1 Supersport (TIN: 1L1HA JC1R 1224)

-255/35ZR20 (97Y) Eagle F1 Supersport (DOT: 2224, 3625, 3725)

-305/30ZR21 (104Y) Eagle F1 Supersport XL (DOT: 2324, 3525, 3625, 3725)

Şirket, sürücülerden lastiklerin yan yüzeyindeki üretim kodlarını kontrol etmelerini ve riskli ürünler için yetkili servislerle iletişime geçmelerini istedi.

MİCHELİN’DEN BASINÇ KAYBI UYARISI

Michelin ise 205/60R16 92H ölçülerindeki Primacy 5 Energy modelinde zamanla hava basıncı kaybı yaşanabileceğini açıkladı.

Şirket, ilgili dağıtım ağının bilgilendirildiğini ve geri çağırmadan etkilenen müşterilere ücretsiz yedek lastik sağlanacağını duyurdu.