Türkiye’deki mevcut vergi sistemine göre çalışanların maaşı arttıkça bulunduğu vergi dilimi de değişiyor. 2026 yılı itibari ile 190 bin liraya kadar olan ücret matrahı yüzde 15 oranında vergilendirilirken 190 bin liradan 400 bin lirayı aşmayan aralıkta ise vergi dilimi yüzde 20’ye geliyor. En yüksek vergi dilimi ise yüzde 40 ile 5 milyon 300 bin lirayı aşan kısım için uygulanıyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü’de yazdığı son köşe yazısında ücretli çalışanlara uygulanan gizli vergi zammını kaleme aldı. Bingöl, vergi dilimleri üzerinden ücretli çalışanlara gizli zam yapıldığını belirterek konuyu somut örnekle anlattı.

Ozan Bingöl’ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Düşük tayin edilen gelir vergisi dilimleri, ücretlinin yıl içinde kısa bir süre içinde üst dilimdeki vergi oranı üzerinden vergilendirilmesine neden olduğu için esasında bir tür gizli vergi zammıdır. Mevzuatın yanlış kurgulanması nedeniyle tarife dilimleri yıllardır yeniden değerleme oranının altında kalmaktadır. Akaryakıta otomatik ÖTV zammı uygulanırken; virgülden sonra dört haneyi dikkate alanlar konu milyonlarca çalışanın tarife dilimine gelince %5’i aşmayan kesirleri silmektedirler.

İLK DİLİM ASGARİ ÜCRETİN 21 KATINDAN 5.8 KATINA KADAR DÜŞTÜ

2000 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi bir aylık brüt asgari ücretin 21 katı iken 2026 yılında tarifenin ilk dilimi 5.8 kata kadar düşmüştür.

Bunun anlamı şudur, vergi tarife dilimleri maaş artış oranını takip edememiş, bundan dolayı ücretli maaş artışlarının ciddi bir kısmını vergi olarak ödemek zorunda kalmıştır.

YÜZ BİN TL BRÜT ÜCRETLİYE HER AY NET 5.000 TL GİZLİ VERGİ ZAMMI!

Gelir vergisi tarife dilimleri hesaplanırken yeniden değerleme oranı kuruşu kuruşa uygulansaydı, %5’lik kesikler dikkate alınmaz denilmeseydi, ilk dilim bugün 190.000 TL değil 521.210 TL olacaktı.

Nereden bakarsanız bakın, tarife dilimleri üzerinden bordroluya gizli vergi zammı yapılmış, lokması dilim dilim elinden alınmıştır.

Konuyu bir örnekle somutlaştırırsak daha net anlaşılır.

2026 yılında 100 bin TL brüt maaş alan bir çalışanın yıllık ödediği vergiyi ve tarife diliminin 2000 yılından bu yana kuruşu kuruşuna yeniden değerleme oranının artırılmış olduğu durumda ödeyeceği vergiyi hesapladım.

Buna göre 2026 yılında; 100 bin TL brüt maaşlı çalışan vergi tarifesinin yanlış kurgulanmasından dolayı 60.000 TL daha fazla gelir vergisi ödeyecektir. Bordro mahkumunun maaşı, tarife dilimi zulmü nedeniyle her ay net 5.000 TL daha az olacaktır.

Yapmayın, artık bu yanlışa bir son verin!”