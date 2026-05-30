Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yangın, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Evden yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erlerinin yoğun ve zamanında müdahalesi sonucunda yangın, binadaki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Çıkan yangında şans eseri dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelerek adeta küle dönerken, ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde yangının odadaki üçlü prizden kaynaklandığı belirlendi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.