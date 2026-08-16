Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne?

Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne?

Rusya, çift koltuklu Su-57D savaş uçağını havadan komuta merkezi olarak konumlandırıyor. İkinci pilotun İHA sürülerini yöneteceği platform; altıncı nesil uçak teknolojileri, yapay zeka entegrasyonu, keşif, gözetleme ve taarruz görevlerinin saha testlerinde kritik rol üstlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 1

Suhoy Tasarım Bürosu Direktörü Mikhail Strelets, Rusya'nın Su-57 platformu üzerinden geliştirilen iki kişilik Su-57D versiyonuna ait yeni görev konseptinin bilgilerini verdi.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 2

Yapılan açıklamalara göre söz konusu jet, insanlı ve insansız hava araçlarının entegre biçimde çalışacağı geleceğin muharebe sahasında uçan bir komuta kontrol üssü işlevi görecek.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 3

İki kişilik kokpit mimarisi sayesinde görev yükü iki personel arasında paylaştırılacak.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 4

Ön kokpitteki pilot doğrudan uçağın sevk, idare ve temel muharebe görevlerine odaklanırken; arka kokpitte konumlanan ikinci pilot ise operasyona eşlik eden İHA'ların koordinasyonundan sorumlu olacak.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 5

Komuta edilecek platformlar listesinde, Su-57 ile müşterek harekat icra etmesi amacıyla tasarlanan S-70 Okhotnik İHA da yer alıyor.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 6

Sistem altyapısının tek bir insansız araç yerine, çoklu İHA sürülerinin eş zamanlı idaresine imkan tanıması hedefleniyor.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 7

Bu sayede Su-57D; keşif, gözetleme ve doğrudan taarruz operasyonlarını havadan yönlendirebilecek.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 8

Çift koltuklu Su-57D, yalnızca mevcut operasyonlarda kullanılmakla kalmayıp altıncı nesil savaş uçaklarına giden yolda bir teknoloji doğrulama platformu rolü de üstlenecek.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 9

Yapay zeka çözümleri geleceğin jetlerine aktarılmadan önce ilk olarak Su-57D üzerinde denenerek olgunlaştırılacak.

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 10

Uçakta test edilecek yapay zeka altyapısının şu alanlarda kullanılması planlanıyor:

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 11

Sensör verilerinin birleştirilmesi ve füzyonu

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 12

Hedeflerin otomatik tespiti ve teşhisi

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 13

Dinamik görev planlaması

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 14

Elektronik harp faaliyetleri

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Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne? - Resim: 15

İnsansız hava araçlarının otonom/yarı otonom kontrolü

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