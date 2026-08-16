Suhoy Tasarım Bürosu Direktörü Mikhail Strelets, Rusya'nın Su-57 platformu üzerinden geliştirilen iki kişilik Su-57D versiyonuna ait yeni görev konseptinin bilgilerini verdi.
Uçan komuta merkezi kuracaklar: Rusya'nın yeni Su-57D planı ne?
Rusya, çift koltuklu Su-57D savaş uçağını havadan komuta merkezi olarak konumlandırıyor. İkinci pilotun İHA sürülerini yöneteceği platform; altıncı nesil uçak teknolojileri, yapay zeka entegrasyonu, keşif, gözetleme ve taarruz görevlerinin saha testlerinde kritik rol üstlenecek.Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan açıklamalara göre söz konusu jet, insanlı ve insansız hava araçlarının entegre biçimde çalışacağı geleceğin muharebe sahasında uçan bir komuta kontrol üssü işlevi görecek.
İki kişilik kokpit mimarisi sayesinde görev yükü iki personel arasında paylaştırılacak.
Ön kokpitteki pilot doğrudan uçağın sevk, idare ve temel muharebe görevlerine odaklanırken; arka kokpitte konumlanan ikinci pilot ise operasyona eşlik eden İHA'ların koordinasyonundan sorumlu olacak.
Komuta edilecek platformlar listesinde, Su-57 ile müşterek harekat icra etmesi amacıyla tasarlanan S-70 Okhotnik İHA da yer alıyor.
Sistem altyapısının tek bir insansız araç yerine, çoklu İHA sürülerinin eş zamanlı idaresine imkan tanıması hedefleniyor.
Bu sayede Su-57D; keşif, gözetleme ve doğrudan taarruz operasyonlarını havadan yönlendirebilecek.
Çift koltuklu Su-57D, yalnızca mevcut operasyonlarda kullanılmakla kalmayıp altıncı nesil savaş uçaklarına giden yolda bir teknoloji doğrulama platformu rolü de üstlenecek.
Yapay zeka çözümleri geleceğin jetlerine aktarılmadan önce ilk olarak Su-57D üzerinde denenerek olgunlaştırılacak.
Uçakta test edilecek yapay zeka altyapısının şu alanlarda kullanılması planlanıyor:
Sensör verilerinin birleştirilmesi ve füzyonu
Hedeflerin otomatik tespiti ve teşhisi
Dinamik görev planlaması
Elektronik harp faaliyetleri
İnsansız hava araçlarının otonom/yarı otonom kontrolü