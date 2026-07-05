Uçan kaykaylardan akıllı gözlüklere: 1985 yapımı bir kehanet sineması

Yönetmen Robert Zemeckis ile senarist Bob Gale’in ortak dehasından doğan ve 1985 yılında vizyona giren Geleceğe Dönüş, sadece döneminin değil, tüm zamanların en kusursuz senaryolarından birine sahip. Çılgın bilim insanı Doc Brown’ın ikonik DeLorean marka bir arabayı zaman makinesine dönüştürmesiyle başlayan macera, genç Marty McFly’ın kendini kazara 1955 yılında bulmasıyla geri dönülemez bir eğlenceye dönüşüyor.