Uçan arabaların denemeleri başladı

FAA ENTEGRASYON PROGRAMI KAPSAMINDA TEST EDİLİYOR

New York’taki uçuşlar, ABD’de yeni nesil hava araçlarının entegrasyonu için yürütülen resmi programın parçası olarak gerçekleştiriliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yürütülen eVTOL Entegrasyon Pilot Programı kapsamında yapılan testler, teknolojinin güvenlik, performans ve şehir içi uyumluluğunu ölçmeyi amaçlıyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı mart ayında bu kapsamda 8 farklı pilot proje belirledi. Bu projeler yalnızca hava taksi hizmetlerini değil; kargo taşımacılığı, acil durum lojistiği, otonom uçuş sistemleri ve açık deniz enerji taşımacılığı gibi farklı kullanım alanlarını da içeriyor.