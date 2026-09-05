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ABD uçuşunda huzursuzluk çıkaran bir yolcu, plastik kelepçe takıldıktan sonra koli bandı yardımıyla koltuğa sabitlendi. Yolcuların kaydettiği görsel ve kayıtlara göre uçak, acil iniş gerçekleştirmek amacıyla Baltimore'a doğru rota değiştirdi.

T24'ün haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi, yaptığı açıklamada, American Airlines’ın 618 sefer sayılı uçağının Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı’ndan Newark’a gittiği sırada mürettebatın yolcunun çıkardığı olayla ilgili bildirimde bulunduğunu bildirdi.

'GİDEREK DAHA FAZLA ÖFKELENDİ'

CNN’de yer alan habere göre, Richard Olenick, Juan Mejia ile birlikte uçuşun yarısından fazlasını tamamladıkları sırada birinci sınıf bölümünde iki sıra arkalarında oturan bir erkeğin saldırgan davranmaya başladığını ifade etti.

Olenick, bir kabin görevlisinin duruma müdahale etmeye çalıştığını ancak giderek daha fazla öfkelenen adamın önce yanındaki yolcuya, ardından araya girmeye çalışan bir kadına vurduğunu söyledi. Olayın fiziksel şiddete dönüştüğünü gören emekli New Jersey polis memuru Mejia ayağa kalktı, Olenick de onu takip etti.

Olenick, “Saldırganlaşmaya ve küfür etmeye başladı” diye konuştu. Olenick ve Mejia, yolcunun ayrıca “ırkçı ve homofobik hakaretlerde” bulunduğunu söyledi. Bir kabin görevlisi Olenick, Mejia ve üçüncü bir kişiye plastik kelepçe verdi. Üçlü, “Bırakın beni” diye bağıran yolcunun bileklerini bununla bağladı.

Olenick ve Mejia’nın anlattığına göre yolcu daha sonra Mejia’yı ısırdı, Olenick’i de ısırmaya çalıştı. Bunun üzerine üç kişi, kabin görevlisinin verdiği koli bandıyla yolcuyu koltuğa bağlamaya başladı. Olenick, Mejia’nın uyarısıyla yolcunun nefes almakta zorlanmaması için ağzını bantlamadıklarını söyledi.

15 DAKİKA KOLTUĞA BAĞLANDI

Olenick, “Fiziksel olarak hareket kabiliyetini kesinlikle azalttı ancak sorunu çözmedi. Hâlâ itiyor, direniyor ve ayağa kalkmaya çalışıyordu” dedi.

American Airlines’tan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın ve ekip üyelerimizin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimizdir; şiddete müsamaha göstermiyoruz. Profesyonellikleri için ekip üyelerimize, anlayışları için yolcularımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Olenick, uçağın Maryland’e acil iniş yapmasına kadar geçen 15 dakika boyunca koltuğa bağlanan yolcunun kucağında oturdu.