Jet2 tarafından gerçekleştirilen Belfast-Antalya seferinde görev yapan pilot, uçuş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Pilotun fenalaşarak kusması üzerine kokpitte bulunan diğer pilot durumu hava trafik kontrol ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Antalya Havalimanı ile irtibata geçilerek iniş önceliği talep edildi. Aynı zamanda sağlık ekiplerinin pistte hazır beklemesi istendi.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yolcu uçağı sorunsuz şekilde Antalya’ya iniş yaptı. Rahatsızlanan pilot, uçak yere indikten sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.