Güneş ışığını yansıtıyor
Beyaz renk, güneş ışınlarını diğer renklere göre daha fazla yansıtır. Bu sayede uçak gövdesi yerde beklerken ya da yüksek irtifada uçarken daha az ısınır. Özellikle kompozit malzemelerin korunmasında bu avantaj büyük önem taşır.
Uçakların neden çoğu beyaz? İşte gökyüzündeki rengin 7 şaşırtıcı nedeni
Dünyadaki uçakların büyük bölümünün beyaz renkte olması tesadüf değil. Isıdan korunma, bakım kolaylığı, yakıt tasarrufu ve güvenlik gibi birçok neden havayolu şirketlerini beyaz gövde tercihine yöneltiyor.
Arızaları daha kolay gösteriyor
Yağ sızıntısı, hidrolik kaçak ya da küçük çatlak izleri beyaz yüzeyde daha kolay fark edilir. Teknik ekipler bakım sırasında sorunları daha hızlı tespit edebilir.
Kuş çarpması riskini azaltabiliyor
Parlak beyaz gövde, gökyüzünde daha görünür hale gelir. Bu durum kuşların uçağı daha erken fark ederek yön değiştirmesine yardımcı olabilir.
Boya maliyeti daha düşük
Havayolu şirketleri için maliyet büyük önem taşır. Beyaz boya genellikle daha ekonomik olur ve uygulanması daha kolaydır. Karmaşık desenli boyamalara göre daha az zaman ve işçilik ister.
Daha geç soluyor
Uçaklar yoğun UV ışınlarına ve sert hava koşullarına maruz kalır. Koyu renkler zamanla solar ve yıpranmış görünürken, beyaz renk daha uzun süre temiz ve yeni görünümünü korur.
Yakıt tasarrufuna katkı sağlıyor
Bazı koyu renk uygulamalarda daha fazla boya katmanı gerekir. Bu da ağırlığı artırabilir. Daha hafif boya kullanımı ise uzun vadede yakıt tüketimine olumlu katkı sağlar.
Satış ve kiralamada kolaylık sağlıyor
Uçaklar sık sık el değiştirir veya kiralanır. Beyaz gövde üzerine yeni logo ve marka uygulamak çok daha kolaydır. Bu da ikinci el ve leasing piyasasında avantaj yaratır.