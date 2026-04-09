Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme gelen “uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Merkez, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini belirtti.

DMM’nin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan görüntüler üzerinden, uçakların atmosfere kimyasal madde bıraktığı ve bunun yağışları etkilediği yönündeki iddiaların daha önce de yalanlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, görüntülerde yer alan çizgilerin uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve “kuyruk izi” olarak adlandırılan doğal oluşumlar olduğu vurgulandı. Bu izlerin, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla meydana geldiği, atmosfer şartlarına bağlı olarak farklı renkler alabildiği ve bir süre sonra dağıldığı ifade edildi.

DMM, bu izlerin hava olaylarını kontrol etme, yağışları engelleme ya da yönlendirme gibi bir etkisinin bulunmadığının altını çizdi.