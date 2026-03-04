İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sis, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğini aksattı. Sis nedeniyle bazı uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

Anadolu yakasında da etkili olan sis, havalimanında görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. İniş için alçalan uçaklar, güvenli iniş için havada beklemek zorunda kaldı. Bazı uçaklar yakıt kritiğine girince, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Saat 09.50 itibariyle görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki hava trafiği tekrar normal seyrine kavuştu.