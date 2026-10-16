Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Scone kasabasında yer alan havaalanı yakınlarında bugün yerel saatle 13.55 sıralarında bir uçak kazası meydana geldi.
Sydney'in yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısındaki Bunnan Yolu üzerinde bulunan bir tarlaya düşen hafif uçakta yer alan 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, enkazdan yakıt sızdığı aktarıldı. Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediği kazaya ilişkin bölgede inceleme başlatıldığı kaydedildi.