Beşiktaş’ın İtalya ekibi Inter’den karosuna kattığı Kristjan Asllani'nin, İstanbul’a geliş tarihi belli oldu. Dün gelmesi beklenen yıldız ismin hava koşullarından dolayı geliş tarihi ertelenmişti.
Siyah-beyazlı kulüp ise Asllani'nin, İstanbul'a geliş zamanını duyurdu.
SON DAKİKA: ASLLANI’NİN İSTANBUL’A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamada, “Kristjan Asllani, bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
HAVA ENGELİNE TAKILMIŞTI
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'nin dün gece İstanbul'a gelişi yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal olmuştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.