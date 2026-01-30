Beşiktaş’ın İtalya ekibi Inter’den karosuna kattığı Kristjan Asllani'nin, İstanbul’a geliş tarihi belli oldu. Dün gelmesi beklenen yıldız ismin hava koşullarından dolayı geliş tarihi ertelenmişti.

Siyah-beyazlı kulüp ise Asllani'nin, İstanbul'a geliş zamanını duyurdu.

Uçak tarifesine takılmıştı: Beşiktaş’ın yeni transferini Asllani'nin geliş zamanı belli oldu - Resim : 1
İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

SON DAKİKA: ASLLANI’NİN İSTANBUL’A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamada, “Kristjan Asllani, bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

HAVA ENGELİNE TAKILMIŞTI

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'nin dün gece İstanbul'a gelişi yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal olmuştu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

