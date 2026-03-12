Demans genellikle hafıza kaybı, düşünme zorluğu ve günlük yaşam aktivitelerinde gerileme ile bilinir. Ancak yeni bir vaka çalışması, hastalığın beklenmedik bir belirtisine işaret ediyor. Araştırmaya göre bazı demans hastalarında belirli seslere karşı ani ve yoğun bir ilgi ortaya çıkabiliyor.
Uçak sesini duyunca gözyaşlarına boğuluyordu: Altından çıkan hastalık tıp dünyasını ayağa kaldırdı
Farklı demans türleri bazen oldukça sıradışı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Tıp dergisinde yayımlanan bir vakada, 68 yaşındaki bir erkek hastanın demans teşhisinden iki yıl önce ilginç bir davranışta bulunduğu görüldü. Uçak sesini duyunca gözyaşlarına boğuluyordu...Dilek Taşdemir
Demans (halk arasında bunama olarak da bilinir), hafıza, düşünme, dil, problem çözme, dikkat ve sosyal beceriler gibi bilişsel yeteneklerde günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen düzeyde ilerleyici kayıp anlamına gelen bir sendromdur. Tek bir hastalık değil, çeşitli beyin hastalıklarının ortak sonucudur. En yaygın nedeni Alzheimer hastalığı olsa da farklı türleri vardır ve yaşlanma ile artan risk taşır, ancak normal yaşlanma belirtisi değildir.
DEMAS BELİRTİLERİ NELER?
Belirtiler türüne ve şiddetine göre değişir, genellikle yavaş yavaş başlar ve zamanla kötüleşir.
Yaygın belirtiler şunlar:
Hafıza kaybı (özellikle yeni bilgileri unutma, aynı soruları tekrar sorma)
Konuşma ve iletişimde zorluk (kelime bulamama, konuşmaları takip edememe)
Dikkat ve odaklanma güçlüğü Muhakeme, yargı ve problem çözme yetisinde azalma
Görsel-mekansal becerilerde bozulma (yön bulamama, kaybolma)
Günlük işleri yapmada zorlanma (yemek hazırlama, giyinme, para yönetimi)
Kişilik ve davranış değişiklikleri (sinirlilik, apati, uygunsuz davranışlar, empati kaybı)
Bazı türlerde halüsinasyonlar, paranoya veya motor sorunlar
Demans türleri (en yaygın olanlar):Alzheimer hastalığı: En sık görülen tür (%60-70), hafıza kaybı ile başlar.
Vasküler demans: Damar sorunları (inme) kaynaklı, adım adım ilerler.
Lewy cisimcikli demans: Halüsinasyonlar, Parkinson benzeri hareket bozuklukları ve dalgalı bilişsel durumlar görülür.
Frontotemporal demans: Kişilik değişiklikleri, sosyal davranış bozuklukları ve dil sorunları ön plandadır (genç yaşlarda da başlayabilir).
2026 itibarıyla demansın kesin bir tedavisi (tam iyileştiren ilaç veya yöntem) henüz yoktur. Çoğu türde (özellikle Alzheimer) hastalık ilerleyicidir ve beyin hücre kaybı geri döndürülemez. Ancak semptom yönetimi için ilaçlar kullanılır.
2026'da yeni tedaviler (remternetug gibi) ve kombinasyon yaklaşımları klinik çalışmalarda umut vaat ediyor. Davranışsal belirtiler (ajitasyon, depresyon) için antidepresanlar veya diğer psikotrop ilaçlar kullanılabilir.
Erken teşhis, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme (Akdeniz diyeti), zihinsel aktiviteler, sosyal etkileşim, uyku düzeni ve risk faktörlerinin kontrolü (hipertansiyon, diyabet, sigara) ilerlemeyi yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini artırır.
Tıp dergisinde yayımlanan vakada, 68 yaşındaki bir erkek hastanın demans teşhisinden yaklaşık iki yıl önce dikkat çekici bir davranış sergilediği belirtildi.“CP” olarak adlandırılan hasta, Spitfire uçaklarının motor sesine karşı yoğun bir hayranlık geliştirmeye başladı.
Havaalanına yakın yaşayan CP, Spitfire uçaklarının sesini duyar duymaz dışarı fırlıyor, uçaklara el sallıyor ve bazen mutluluktan ağlıyordu. İlginç olan, bu tepkinin yalnızca bu uçak modeline özgü olmasıydı. CP, diğer uçak seslerine ya da havacılığa genel anlamda ilgi göstermiyordu.
NADİR GÖRÜLEN BİR DEMANS TÜRÜ
CP’ye daha sonra davranışsal frontotemporal demans (FTD) tanısı konuldu. Bu demans türü, beynin frontal ve temporal loblarını etkiler ve genellikle 45-64 yaş arasında başlar.
Frontotemporal demans hastalarında hafıza sorunları Alzheimer’a kıyasla daha az görülse de kişilik değişiklikleri, sosyal uyum bozuklukları, empati kaybı, ani duygusal tepkiler ve denetimsiz davranışlar sıkça ortaya çıkabiliyor. Ünlü oyuncu Bruce Willis’in de 2023’te bu hastalığa yakalandığı duyurulmuştu.
BEYNİN SAĞ TEMPORAL LOBU ETKİLENMİŞ OLABİLİR
Araştırmacılar, CP’nin durumunun “sağ temporal varyant” denen ve henüz tam tanımlanmamış bir demans alt türüne işaret edebileceğini düşünüyor.
Bu varyantta beyin dokusu kaybı özellikle sağ temporal lobda yoğunlaşıyor. Bu bölge, sosyal sinyalleri ve sözsüz ipuçlarını algılamada kritik rol oynar.CP’nin beyin taramalarında da sağ temporal lobda belirgin atrofi ve küçülme saptandı.
DEMANS İŞİTME TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR
Bu vaka, demans ile işitme arasındaki ilginç bağlantıyı da ortaya koyuyor. Bazı uzmanlar işitme kaybının demansa yol açabileceğini belirtirken, burada demansın ses algısını ve tercihlerini değiştirdiği değerlendiriliyor.
Uzmanlara göre demans, hastalarda yeni takıntılar, alışkanlıklar ya da aşırı beğeni/hoşnutsuzluk durumları yaratabiliyor.
Demansta bu tür belirtilerin erken fark edilmesi, doğru teşhis için büyük önem taşıyor. Şu an demansın kesin bir tedavisi yok. Ancak uzmanlar, erken teşhisin hastalar ve yakınları için geleceğe hazırlanma açısından hayati olduğunu vurguluyor.