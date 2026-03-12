Uçak sesini duyunca gözyaşlarına boğuluyordu: Altından çıkan hastalık tıp dünyasını ayağa kaldırdı

Demans (halk arasında bunama olarak da bilinir), hafıza, düşünme, dil, problem çözme, dikkat ve sosyal beceriler gibi bilişsel yeteneklerde günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen düzeyde ilerleyici kayıp anlamına gelen bir sendromdur. Tek bir hastalık değil, çeşitli beyin hastalıklarının ortak sonucudur. En yaygın nedeni Alzheimer hastalığı olsa da farklı türleri vardır ve yaşlanma ile artan risk taşır, ancak normal yaşlanma belirtisi değildir.