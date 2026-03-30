Uçak kazasında ölmüştü: Sala dosyasında beklenmeyen mahkeme kararı
Arjantinli forvet Emiliano Sala’nın 2019’daki uçak kazasının ardından başlayan Cardiff City ile FC Nantes arasındaki mali dava, Nantes Ticaret Mahkemesi tarafından sona erdirildi. Galler kulübünün devasa tazminat talebi reddedilirken, karşı tarafa ödeme yapılmasına hükmedildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Mahkeme, Cardiff City’nin yaklaşık 122 milyon euro (104 milyon sterlin) tutarındaki tazminat talebini reddetti. Ayrıca Galler temsilcisinin, Nantes’a yasal masraflar ve manevi zararlar kapsamında yaklaşık 480 bin euro (400 bin sterlin) ödemesine hükmedildi. Böylece yedi yıldır süren hukuki süreç resmen sona erdi.
Emiliano Sala, 2019 yılının ocak ayında Nantes’tan Cardiff City’ye 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, yeni takımına katılmak üzere yola çıktığı 21 Ocak 2019’da Manş Denizi üzerinde meydana gelen uçak kazasında, pilot David Ibbotson ile birlikte yaşamını yitirmişti.
Cardiff City, 2023 yılında Fransız mahkemesine başvurarak tazminat davası açmış ve Sala’nın takıma katılması halinde sağlayacağı sportif ve ekonomik katkının kaybı nedeniyle zarar uğradığını savunmuştu. Kulüp ayrıca uçuşun organizasyonunda Nantes’ın da dolaylı sorumluluğu olduğunu öne sürmüştü.
Daha önce Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), transferin kaza anında hukuken geçerli olduğuna hükmetmişti. Ancak Nantes Ticaret Mahkemesi, Cardiff’in uçuş organizasyonu üzerinden kurduğu sorumluluk iddiasını kabul etmedi ve tazminat talebini reddetti.
Kararın açıklandığı duruşmada Sala’nın annesi de hazır bulundu. Alınan bu kararla birlikte, futbol dünyasını derinden sarsan trajedinin hukuki boyutu da kapanmış oldu.