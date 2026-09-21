Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor

Avrupa'nın jet yakıtı tedarikinde yaşanan sorunlar büyürken, kıtanın yakıt stoklarında ciddi düşüş kaydedildi.
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Avrupa'da jet yakıtı arzındaki daralma derinleşirken stoklar son yedi yılın en düşük seviyesine indi. Dördüncü çeyrekte günlük 510 bin varillik arz açığı beklenirken Avrupa, daha uzak tedarik kaynaklarına yöneliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) bölgesindeki stokların 10 Eylül haftasında son yedi yılın en düşük düzeyine inmesi, piyasadaki arz sıkıntısının boyutunu ortaya koydu.
Batı Asya'daki çatışmaların geleneksel sevkiyat güzergâhlarını aksatması, Avrupa'nın yakıt tedarikinde yeni kaynaklara yönelmesine neden oldu.
Kıtanın jet yakıtı ithalatının yaklaşık yarısını karşılayan Batı Asya'dan yapılan sevkiyatların azalması, Avrupa piyasasında önemli bir arz açığı yarattı.
Cumhuriyet'in haberine göre Avrupa'nın yılın son çeyreğinde günlük 510 bin varil jet yakıtı açığıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.
Buna karşılık aynı dönemde ABD'de günlük 18 bin, Asya-Pasifik'te ise 419 bin varillik arz fazlası oluşması bekleniyor.
Arzdaki açığı kapatmak isteyen Avrupa ülkeleri, son aylarda daha uzak üretim merkezlerinden yakıt almaya başladı.
Nijerya, ABD ve Kanada'dan gerçekleştirilen sevkiyatların yanı sıra Güney Kore de Avrupa'nın tedarik kaynakları arasındaki ağırlığını artırdı.
Güney Kore'den Avrupa'ya gönderilen jet yakıtı miktarının eylül ayında günlük yaklaşık 129 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.
Bu seviyeye ulaşılması halinde, Avrupa'ya Güney Kore kaynaklı sevkiyatlar Ekim 2022'den bu yana en yüksek aylık düzeye ulaşmış olacak.
Güney Kore'nin jet yakıtı üretiminde de dikkat çekici artış yaşandı. Ülkede temmuz ayında yaklaşık 13,89 milyon varil jet yakıtı üretildi.
Böylece üretim son yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aynı ay rafinerilerin ham petrol işleme miktarı da yükseldi.
Haziranda günlük 2,3 milyon varil seviyesinde bulunan işlem miktarı, temmuzda yüzde 16 artışla günlük 2,7 milyon varile ulaştı.
Avrupa'nın petrol rafinajı, depolaması ve ticaretinde önemli merkezlerinden biri olan ARA bölgesindeki stok hareketleri, jet yakıtı piyasasındaki sıkışıklığın göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Bölgede jet yakıtı stoklarının 10 Eylül haftasında yedi yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tedarik sorununu daha görünür hale getirdi.
Jet yakıtının havayolu şirketlerinin başlıca gider kalemlerinden biri olması nedeniyle yaşanan arz sıkıntısının maliyetlere de yansıması bekleniyor.
Arz sorununa petrol fiyatlarındaki hareketlerin eşlik etmesi durumunda havayollarının operasyonel giderleri üzerindeki baskı artabilir.
Avrupa'nın dördüncü çeyrekte vermesi beklenen günlük 510 bin varillik açığın, yeni tedarikçilerden gelecek sevkiyatlarla bütünüyle karşılanmasının zor olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle arz sıkıntısının yılın son üç ayında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.
Asya-Pasifik'te ortaya çıkması beklenen günlük 419 bin varillik arz fazlası, Avrupa açısından alternatif bir kaynak oluşturuyor.
İki bölge arasındaki fiyat farkının açılması, Asya'dan Avrupa'ya daha uzun mesafeli taşımacılığı ekonomik açıdan daha cazip hale getiriyor.
Güney Kore'nin ardından Çin'deki rafinerilerin de jet yakıtı ihracatını artırması, Asya'nın küresel jet yakıtı ticaretindeki rolünü güçlendiriyor.
Avrupa'daki tedarik açığının büyümesiyle birlikte Asya'dan yapılabilecek ek sevkiyatlar, kıtanın yakıt ihtiyacının karşılanmasında önem kazanıyor.