Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor

Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor

Avrupa'da jet yakıtı arzındaki daralma derinleşirken stoklar son yedi yılın en düşük seviyesine indi. Dördüncü çeyrekte günlük 510 bin varillik arz açığı beklenirken Avrupa, daha uzak tedarik kaynaklarına yöneliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa'nın jet yakıtı tedarikinde yaşanan sorunlar büyürken, kıtanın yakıt stoklarında ciddi düşüş kaydedildi.

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Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) bölgesindeki stokların 10 Eylül haftasında son yedi yılın en düşük düzeyine inmesi, piyasadaki arz sıkıntısının boyutunu ortaya koydu.

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Batı Asya'daki çatışmaların geleneksel sevkiyat güzergâhlarını aksatması, Avrupa'nın yakıt tedarikinde yeni kaynaklara yönelmesine neden oldu.

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Kıtanın jet yakıtı ithalatının yaklaşık yarısını karşılayan Batı Asya'dan yapılan sevkiyatların azalması, Avrupa piyasasında önemli bir arz açığı yarattı.

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Cumhuriyet'in haberine göre Avrupa'nın yılın son çeyreğinde günlük 510 bin varil jet yakıtı açığıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

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Buna karşılık aynı dönemde ABD'de günlük 18 bin, Asya-Pasifik'te ise 419 bin varillik arz fazlası oluşması bekleniyor.

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Arzdaki açığı kapatmak isteyen Avrupa ülkeleri, son aylarda daha uzak üretim merkezlerinden yakıt almaya başladı.

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Nijerya, ABD ve Kanada'dan gerçekleştirilen sevkiyatların yanı sıra Güney Kore de Avrupa'nın tedarik kaynakları arasındaki ağırlığını artırdı.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 9

Güney Kore'den Avrupa'ya gönderilen jet yakıtı miktarının eylül ayında günlük yaklaşık 129 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 10

Bu seviyeye ulaşılması halinde, Avrupa'ya Güney Kore kaynaklı sevkiyatlar Ekim 2022'den bu yana en yüksek aylık düzeye ulaşmış olacak.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 11

Güney Kore'nin jet yakıtı üretiminde de dikkat çekici artış yaşandı. Ülkede temmuz ayında yaklaşık 13,89 milyon varil jet yakıtı üretildi.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 12

Böylece üretim son yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aynı ay rafinerilerin ham petrol işleme miktarı da yükseldi.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 13

Haziranda günlük 2,3 milyon varil seviyesinde bulunan işlem miktarı, temmuzda yüzde 16 artışla günlük 2,7 milyon varile ulaştı.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 14

Avrupa'nın petrol rafinajı, depolaması ve ticaretinde önemli merkezlerinden biri olan ARA bölgesindeki stok hareketleri, jet yakıtı piyasasındaki sıkışıklığın göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 15

Bölgede jet yakıtı stoklarının 10 Eylül haftasında yedi yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tedarik sorununu daha görünür hale getirdi.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 16

Jet yakıtının havayolu şirketlerinin başlıca gider kalemlerinden biri olması nedeniyle yaşanan arz sıkıntısının maliyetlere de yansıması bekleniyor.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 17

Arz sorununa petrol fiyatlarındaki hareketlerin eşlik etmesi durumunda havayollarının operasyonel giderleri üzerindeki baskı artabilir.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 18

Avrupa'nın dördüncü çeyrekte vermesi beklenen günlük 510 bin varillik açığın, yeni tedarikçilerden gelecek sevkiyatlarla bütünüyle karşılanmasının zor olduğu belirtiliyor.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 19

Bu nedenle arz sıkıntısının yılın son üç ayında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 20

Asya-Pasifik'te ortaya çıkması beklenen günlük 419 bin varillik arz fazlası, Avrupa açısından alternatif bir kaynak oluşturuyor.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 21

İki bölge arasındaki fiyat farkının açılması, Asya'dan Avrupa'ya daha uzun mesafeli taşımacılığı ekonomik açıdan daha cazip hale getiriyor.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 22

Güney Kore'nin ardından Çin'deki rafinerilerin de jet yakıtı ihracatını artırması, Asya'nın küresel jet yakıtı ticaretindeki rolünü güçlendiriyor.

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Uçak biletlerinizi erkenden alın: Kriz büyüyor - Resim: 23

Avrupa'daki tedarik açığının büyümesiyle birlikte Asya'dan yapılabilecek ek sevkiyatlar, kıtanın yakıt ihtiyacının karşılanmasında önem kazanıyor.

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