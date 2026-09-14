Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu. Yurt içinde 39 noktaya sefer yapan AJet, kampanyayla sonbahar ve kış döneminde yeni rotalar keşfetme fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında indirimli biletler, 14 Eylül 2026 saat 11.00’den 15 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Ancak 28 Ekim-1 Kasım, 13-22 Kasım ve 31 Aralık-4 Ocak tarihleri kampanyanın dışında tutulacak.

KOLTUK SEÇİMİ 99 TL'DEN BAŞLIYOR

AJet, kampanya kapsamında tüm koltuk seçimlerinde de indirim yaptı. Yurt içi kampanyası boyunca standart koltuklar 99 TL, ön sıralar 199-299 TL, acil çıkış koltukları ise 349 TL olacak.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

AJet’in yurt içi kampanyasında biletler yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.