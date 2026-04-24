Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji piyasalarına yansıması, küresel havacılık sektörünü ağır bir maliyet kriziyle karşı karşıya bıraktı. Jet yakıtı fiyatlarının kısa sürede varil başına 85-90 dolar bandından 150-200 dolar seviyelerine fırlaması, dünya devlerini radikal önlemler almaya itti.

Havayolu şirketleri, devasa bütçe açıklarını kapatabilmek için bilet fiyatlarını artırırken, binlerce uçuşu programdan çıkardı.

DÜNYA DEVLERİ KANAT KIRIYOR: İPTALLER KAPIDA

Sabah'ta yer alan habere göre; artan maliyetlere karşı koyamayan birçok şirket, operasyonel kapasitesini daraltma kararı aldı. KLM, önümüzdeki ay Avrupa genelinde 160 uçuşunu gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Lufthansa, ekim ayına kadar tam 20 bin kısa mesafeli uçuşu takviminden sildi. Scandinavian Airlines (SAS), 1.000 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. AirAsia X & Air Canada, kapasitelerini yüzde 10 civarında düşürerek New York gibi yoğun rotalarda bile sefer azaltmaya gitti.

Havayolları, artan faturayı doğrudan yolculara yansıtmaya başladı. Bilet fiyatlarına eklenen "yakıt harcı" ve bagaj ücretlerindeki artışlar dikkat çekiyor.

Air France-KLM, uzun mesafeli uçuşlarda gidiş-dönüş biletlerine 59 dolar zam yapmayı planlıyor. United & Thai Airways, bilet fiyatlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında genel bir artış öngörüyor. Delta ve American Airlines bagaj ücretlerini artırırken, Southwest ilk bagaj ücretini 45 dolara çıkardı. Indigo ve China Eastern gibi şirketler, uçuş mesafesine göre değişen yakıt ek ücretlerini devreye aldı.

THY GÜVENLİ LİMANDA, SUNEXPRESS’TEN KÜÇÜK DOKUNUŞ

Küresel krizin ortasında Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin güçlü rafineri kapasitesi ve yerli jet yakıtı üretimi sayesinde rakiplerine oranla çok daha dirençli bir tablo çiziyor. Dışa bağımlılığın az olması THY’ye operasyonel konfor sağlasa da, ortak girişimlerden haberler var.

SunExpress, 1 Mayıs itibarıyla Türkiye-Avrupa rotasında yolcu başına 10 euroluk geçici bir yakıt ek ücreti uygulamaya başlayacak.

İspanyol Volotea gibi düşük maliyetli havayolları, bilet fiyatlarını doğrudan yakıt maliyetlerine endeksleyen yeni bir model başlattı. Bu durum, yolcuların uçuş başına 14 euroya kadar dalgalı ek ücretlerle karşılaşabileceği anlamına geliyor. Sektör temsilcileri, yakıt fiyatlarındaki bu belirsizlik sürdüğü takdirde uçuş iptallerinin ve ek ücretlerin yıl sonuna kadar artarak devam edebileceği konusunda uyarıyor.