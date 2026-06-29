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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Uçak ambulans, Tokat’ta solunum cihazına bağlı tedavi gören 11 yaşındaki çocuk hastayı ileri tetkik ve cerrahi tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaştırdı.

Tokat’ta solunum destek cihazına bağlı olarak tedavi gören 11 yaşındaki çocuk hasta, ileri tetkik ve cerrahi müdahale için Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde bir süredir tedavi altında olan 11 yaşındaki küçük hastanın, ileri tetkik ve cerrahi tedavi görmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri süratle koordinasyonu sağlayarak Sağlık Bakanlığı’ndan uçak ambulans talebinde bulundu.

ANKARA'YA GÜVENLİ SEVKİYAT

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulans, 26 Haziran Cuma günü saat 21.30 sıralarında havalandı. Minik hasta, uzman sağlık ekiplerinin gözetiminde, tedavisinin devam edeceği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne güvenli ve eksiksiz bir şekilde ulaştırıldı. Yetkililer, zamanla yarışılan bu hayati sevkiyatın başarıyla tamamlandığını bildirdi.