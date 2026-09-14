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Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi veren, yorum yapan ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Soruşturma kapsamında, paylaşımları yapan şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

Paylaşımlarla güven ortamını zedelediği değerlendirilen 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca,11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.