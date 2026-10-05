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Klasik Batı müziğinin en önemli bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1782’den 1791’deki ölümüne kadar sahibi olduğu Costa kemanı, Türkiye’de ilk kez sanatseverlerle buluştu. İGA ART desteğiyle 3 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Havalimanı JETEX-İGA terminalinde düzenlenen özel gecede, bestecinin Viyana yıllarında bizzat kullandığı tarihi enstrüman dinleyicilerin karşısına çıktı.

Klasik Batı müziğinin en önemli bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1782’den 1791’deki ölümüne kadar sahibi olduğu Costa kemanı, Türkiye’de ilk kez sanatseverlerle buluştu. İGA ART desteğiyle İstanbul Havalimanı JETEX-İGA terminalinde düzenlenen özel gecede, bestecinin Viyana yıllarında bizzat kullandığı tarihi enstrüman dinleyicilerin karşısına çıktı.Salzburg’daki Uluslararası Mozarteum Vakfı koleksiyonunda yer alan ve nadiren bulunduğu kentin dışına çıkan enstrüman, JETEX-İGA Terminali ev sahipliğinde Mozart’ın Kemanı İstanbul’da başlıklı konserde seslendirildi.

Etkinlikte Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu keman sanatçısı Nina Patrikidou, uluslararası projelerle tanınan genç keman sanatçısı Yiannis Iatrou ve piyanist Evgenia Votanopoulou yer aldı. Sanatçılar, Mozart’ın Viyana’da eşlikçi olarak da çaldığı dönemden seçilmiş yapıtları tarihi enstrümanla yorumladı. Konser, hem enstrümanın tınısını hem de bestecinin olgunluk dönemi üslubunu aynı akşamda bir araya getirdi.

Costa kemanı, İtalya’nın Treviso kentinde 1764 yılında Pietro Antonio Dalla Costa tarafından imal edildi. Dalla Costa, Venedik keman yapım okulunun önemli ustalarından biri olarak kabul ediliyor ve yaklaşık 1720’lerden 1760’ların sonuna kadar Treviso’da çalıştığı biliniyor. Enstrümanın içindeki özgün etiketinde Pietro Antonio dalla Costa fece in Trevisio Anno 1764 yazısı okunuyor. Uzmanlar, gövde, kapak, yanlıklar, salyangoz ve vernik dahil temel parçaların büyük ölçüde özgün kaldığı görüşünde.

Mozart’ın kemanı Viyana’ya yerleştikten kısa süre sonra edindiği düşünülüyor. Besteci bu dönemde eşi Constanze ile birlikte seslendirmek üzere keman ve piyano sonatları yazdı. Sahne kariyerinde daha çok fortepiyanoya yönelse de özel yaşamında yaylı çalgı çalmayı sürdürdüğü, dul eşi Constanze’nin de bu kemanı sık kullandığı yönündeki aktarımlarla destekleniyor.

Enstrümanın izi, Mozart’ın ölümünden sonra belgelenmiş bir zincirle takip edilebiliyor. Dul Constanze’nin 1799 civarında müzik yayıncısı Johann Anton André’ye sattığı keman, 1840’lara doğru Heinrich Henkel’in eline geçti. Oğlu kemancı Karl Henkel’den 1909’da Londra’daki W. E. Hill ve Oğulları firmasına intikal etti. 2013’te Dr. Nicola Leibinger-Kammüller tarafından satın alınıp Uluslararası Mozarteum Vakfı’na bağışlandı. Bağışla birlikte keman, vakfın koleksiyonundaki Mozart’a ait Anton Walter fortepiyanosu ve kuzey İtalya yapımı viyola ile aynı çatı altında buluştu.

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen, konsere ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “İGA İstanbul Havalimanı olarak dünyayı İstanbul’da buluştururken sanatı ve estetiği bu yolculuğun tam kalbine yerleştiriyoruz.”