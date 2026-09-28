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Manchester Fizyoterapi Okulu'nda doçent olan Dr. Chris McCarthy, herkes için uygun tek bir yastık bulunmadığını, doğru seçimin uyku pozisyonuna, vücut yapısına ve yatağın sertliğine göre değiştiğini söyledi.

McCarthy, insanların büyük bölümünün yan, sırt üstü veya yüzüstü uyuduğunu belirtirken özellikle yüzüstü uyku konusunda uyarıda bulundu.

YÜZÜSTÜ UYUYANLAR DİKKAT

McCarthy, yüzüstü uyumayı önermediğini belirterek bu pozisyonda boynun uzun süre tek yöne dönük kaldığına dikkat çekti. Bunun kas veya bağlarda gerilme ve tahrişe neden olabileceğini ifade etti.

YAN UYUYANLAR İÇİN OMUZ GENİŞLİĞİ ÖNEMLİ

Yan uyuyanların yastık seçiminde omuz genişliğini ve yatağın sertliğini dikkate alması gerekiyor. Omuzlar genişledikçe daha kalın bir yastığa ihtiyaç duyulabiliyor.

Sert yatakta omuzlar daha az gömüldüğü için kalın, yumuşak yatakta ise omuzlar daha fazla gömüldüğünden daha ince bir yastık tercih edilebiliyor.

SIRT ÜSTÜ UYUYANLAR NASIL YASTIK SEÇMELİ?

Sırt üstü uyuyanlarda omurganın üst bölümündeki kavis önem taşıyor. McCarthy'ye göre sırtındaki kavis daha fazla olanların, sırtı daha düz kişilere kıyasla biraz daha kalın yastığa ihtiyacı olabilir.

Yastığı ince gelenlere ise altına katlanmış bir havlu koyarak yüksekliği kademeli şekilde ayarlamaları öneriliyor.

YASTIĞIN DOLGUSU DA ÖNEMLİ

Tüy ve kuş tüyü yastıklar sıcak havalarda baş bölgesindeki ısıyı uzaklaştırmaya yardımcı olabiliyor ancak gece boyunca şekillerini kaybedebiliyor. İçi boş elyaf ve mikrofiber dolgular ise şekillerini daha iyi koruyabilse de daha fazla ısı tutabiliyor.

McCarthy ayrıca ergonomik veya ortopedik olarak satılan özel yastıkların etkinliğinin tamamen kanıtlanmadığını belirtiyor. Uzmana göre herkes için mükemmel tek bir yastık yok ve doğru yastığın kişiye özel seçilmesi gerekiyor.