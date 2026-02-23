Sivas’ta yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

2 MİLYON 410 BİN LİRALIK VURGUN İDDİASI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik teknik takip başlattı.

Çalışmalarda, şüphelilerin kendilerini gayrimenkul sahibi olarak tanıtarak bir kişiyi 2 milyon 410 bin lira dolandırdığı belirlendi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kimlikleri tespit edilen M.Z.T., S.A. ve T.D., Sivas merkezli olarak Mersin ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 tablet, 4 SIM kart, 2 hafıza kartı ve 1 kayıt cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.