Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), farklı illerde bulunan toplam 8 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu. İhaleye ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.
HANGİ İLLERDE TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAK?
ÖİB’nin ilanına göre satışa çıkarılan taşınmazlar şu illerde yer alıyor:
Ankara (Çankaya ve Mamak)
Manisa (Akhisar)
Afyonkarahisar (Merkez)
Toplam 8 taşınmaz için düzenlenecek ihalelerde, yatırımcılar farklı bölgelerdeki gayrimenkuller için teklif verebilecek.
İHALE ŞARTLARI VE BEDELLER
İhaleye katılım için belirlenen şartlar kapsamında:
Şartname bedeli: 7.500 TL ile 10.000 TL arasında
Geçici teminat bedeli: 3 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişiyor
Bu bedeller, taşınmazın bulunduğu konum ve özelliklerine göre farklılık gösteriyor.
SON TEKLİF TARİHLERİ
Yatırımcılar için son başvuru tarihleri ise il bazında şöyle:
Ankara’daki taşınmazlar: 12 Mayıs
Manisa’daki taşınmazlar: 13 Mayıs
Afyonkarahisar’daki taşınmazlar: 14 Mayıs
İHALE YÖNTEMİ NASIL OLACAK?
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle başlayacak. Ardından:
Teklif sahipleriyle pazarlık görüşmeleri yapılacak
Sürece devam eden katılımcılar arasında açık artırma düzenlenecek
Nihai satış, açık artırma sonucunda belirlenecek