Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), farklı illerde bulunan toplam 8 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu. İhaleye ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.

HANGİ İLLERDE TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAK?

ÖİB’nin ilanına göre satışa çıkarılan taşınmazlar şu illerde yer alıyor:

Ankara (Çankaya ve Mamak)
Manisa (Akhisar)
Afyonkarahisar (Merkez)
Toplam 8 taşınmaz için düzenlenecek ihalelerde, yatırımcılar farklı bölgelerdeki gayrimenkuller için teklif verebilecek.

İHALE ŞARTLARI VE BEDELLER

İhaleye katılım için belirlenen şartlar kapsamında:

Şartname bedeli: 7.500 TL ile 10.000 TL arasında
Geçici teminat bedeli: 3 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişiyor
Bu bedeller, taşınmazın bulunduğu konum ve özelliklerine göre farklılık gösteriyor.

SON TEKLİF TARİHLERİ

Yatırımcılar için son başvuru tarihleri ise il bazında şöyle:

Ankara’daki taşınmazlar: 12 Mayıs
Manisa’daki taşınmazlar: 13 Mayıs
Afyonkarahisar’daki taşınmazlar: 14 Mayıs


İHALE YÖNTEMİ NASIL OLACAK?

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle başlayacak. Ardından:

Teklif sahipleriyle pazarlık görüşmeleri yapılacak
Sürece devam eden katılımcılar arasında açık artırma düzenlenecek
Nihai satış, açık artırma sonucunda belirlenecek

Papara’nın yeni sahibi belli oldu: Yasa dışı bahis soruşturmasında TMSF kayyum olarak atanmıştıPapara’nın yeni sahibi belli oldu: Yasa dışı bahis soruşturmasında TMSF kayyum olarak atanmıştıEkonomi
Yüz binlerce hektar maden sahası ihale ile satıldı: Tarım alanları ve ormanlar doğrudan etkilenecekYüz binlerce hektar maden sahası ihale ile satıldı: Tarım alanları ve ormanlar doğrudan etkilenecekGündem