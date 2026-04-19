Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), farklı illerde bulunan toplam 8 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu. İhaleye ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.

HANGİ İLLERDE TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAK?

ÖİB’nin ilanına göre satışa çıkarılan taşınmazlar şu illerde yer alıyor:

Ankara (Çankaya ve Mamak)

Manisa (Akhisar)

Afyonkarahisar (Merkez)

Toplam 8 taşınmaz için düzenlenecek ihalelerde, yatırımcılar farklı bölgelerdeki gayrimenkuller için teklif verebilecek.

İHALE ŞARTLARI VE BEDELLER

İhaleye katılım için belirlenen şartlar kapsamında:

Şartname bedeli: 7.500 TL ile 10.000 TL arasında

Geçici teminat bedeli: 3 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişiyor

Bu bedeller, taşınmazın bulunduğu konum ve özelliklerine göre farklılık gösteriyor.

SON TEKLİF TARİHLERİ

Yatırımcılar için son başvuru tarihleri ise il bazında şöyle:

Ankara’daki taşınmazlar: 12 Mayıs

Manisa’daki taşınmazlar: 13 Mayıs

Afyonkarahisar’daki taşınmazlar: 14 Mayıs



İHALE YÖNTEMİ NASIL OLACAK?

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle başlayacak. Ardından:

Teklif sahipleriyle pazarlık görüşmeleri yapılacak

Sürece devam eden katılımcılar arasında açık artırma düzenlenecek

Nihai satış, açık artırma sonucunda belirlenecek