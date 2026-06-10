"Üç Harem: Mekke Medine Kudüs" sergisi Başakşehir’de sanatseverlerle buluştu

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ise sergideki samimiyet ve manevi iklimin ziyaretçilere doğrudan aktarıldığını ifade etti. Türk milletinin Hz. Muhammed'e ve mukaddes mekanlara olan derin sevgisine değinen Ünal, "Şu anda her birimizin ruhu bu sahici ve samimi serginin tesirini hissediyor. Böyle değerli bir çalışmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na şükranlarımı sunuyorum," dedi.