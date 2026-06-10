Başakşehir Belediyesi ev sahipliğinde, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun tarafından hazırlanan ve küratörlüğünü Şükran Aydın’ın üstlendiği "Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs" sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerle buluştu. Başakşehir Şehir Sanat Galeri Merkezi’ndeki açılışa; Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sanatçı Engin Uzun ve çok sayıda davetli katıldı.
"Üç Harem: Mekke Medine Kudüs" sergisi Başakşehir’de sanatseverlerle buluştu
İslam dünyasının en mukaddes üç şehrini odağına alan "Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs" fotoğraf ve dijital sanat sergisi, Başakşehir’de kapılarını açtı.Kaynak: İHA
Otuz yıllık meslek hayatının en anlamlı projesine imza attığını belirten sanatçı Engin Uzun, sergide hem kendi objektifinden çıkan eserlerin hem de tarihi arşivlerin yer aldığını ifade etti. Hazırlık sürecinde 150'den fazla kişinin görev aldığını dile getiren Uzun, şu detayları paylaştı:
Fotoğraf Bölümü: Sanatçının 2015 yılından bu yana Mekke, Medine ve Kudüs'te çektiği özel karelerden oluşuyor.
Dijital Bölüm: Son 150 yılda çekilmiş tarihi Mekke, Medine ve Kudüs fotoğraflarının aslına uygun restorasyonu yapıldıktan sonra yapay zeka teknolojisiyle hareketli videolara dönüştürüldü.
Özel Sergi Müziği: Ziyaretçilerin o manevi atmosferi tam anlamıyla hissedebilmesi için "Üç Harem" adıyla özel bir beste hazırlandı ve tüm müzik platformlarında yayımlandı.
Açılış töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, serginin Türkiye'de benzeri az bulunan bir konsepte sahip olduğunu vurguladı. Modern şehirciliğin sadece binalarla değil, kentin ruhunu besleyen kültür, sanat ve maneviyatla mümkün olduğunu belirten Kartoğlu, "Klasik sergi salonunun yanında, fotoğrafların hareketli hâlini görebileceğiniz dijital bir salon var. Başakşehir, bu tür nitelikli etkinliklerle kültürün ve sanatın doyasıya yaşandığı bir şehir haline geldi," diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ise sergideki samimiyet ve manevi iklimin ziyaretçilere doğrudan aktarıldığını ifade etti. Türk milletinin Hz. Muhammed'e ve mukaddes mekanlara olan derin sevgisine değinen Ünal, "Şu anda her birimizin ruhu bu sahici ve samimi serginin tesirini hissediyor. Böyle değerli bir çalışmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na şükranlarımı sunuyorum," dedi.
Mekke, Medine ve Kudüs'ün köklü tarihini ve estetik mirasını modern sanatla harmanlayan sergi, 9-19 Haziran tarihleri arasında Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.