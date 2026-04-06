İstanbul'da 3 gündür polis ekiplerince kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci'den acı haber geldi. Çiftlikci'nin şoför olarak çalıştığı aracı Beyoğlu'nda yol kenarında park halinde bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Çiftlikci'nin aracının şoför koltuğunda olduğu ve öldüğü belirlendi.

Babasının acı haberini alarak olay yerine gelen Sefa Çiftlikci ise gözyaşlarına boğuldu. Adeta yıkılan Sefa Çiftlikci'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Sefa Çiftlikci, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti. Mehmet Çiftlikci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin arından hastaneye kaldırıldı.