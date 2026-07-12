Olay, Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Zafer Çetin'den günlerdir haber alamayan komşuları, apartmandan gelen ağır koku üzerine durumdan şüphelendi. Eve giren komşular, Çetin'i hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zafer Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlattı.