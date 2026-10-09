Kaynak: İHA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Yılmaz, havaların soğumasıyla birlikte insanların daha fazla kapalı ortamlarda vakit geçirmesinin enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırabildiğini belirterek, "Üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" dedi.

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve okulların açılmasıyla grip, soğuk algınlığı, farenjit, tonsillit ve COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülebiliyor. Medical Park Seyhan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Yılmaz, özellikle yüksek ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle hafif seyrettiğini ancak bazı belirtilerin daha ciddi bir tabloya işaret edebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, "Üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Üç-dört haftadan uzun süren inatçı öksürük, balgamda kan veya öksürürken ağızdan kan gelmesi, göğüs ağrısı ve ateş gibi belirtiler de mutlaka değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Enfeksiyon sırasında halsizlik, yorgunluk ve eklem ağrısı gibi şikayetlerin görülebileceğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz, "Vücut mikroorganizmalarla mücadele ederken halsizlik ve yorgunluk beklenen belirtiler arasında yer alıyor. Ancak bilinç değişikliği, solunum sıkıntısı veya tansiyon düşüklüğü gibi durumların eşlik etmesi alarm bulgusu olarak değerlendirilmelidir" dedi.

"ŞİKAYETLERİN YENİDEN ŞİDDETLENMESİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Belirtilerin birkaç gün içinde hafiflemesi beklenirken yeniden ateşlenme veya şikayetlerin belirgin şekilde artmasının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Belirtilerin gerilemesi beklenirken aniden şiddetlenmesi veya yeni belirtilerin ortaya çıkması klinik kötüleşme ya da ikincil enfeksiyon gibi durumların göstergesi olabilir. Böyle bir durumda yeniden hekim değerlendirmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

Çocukların, ileri yaştaki kişilerin ve kronik hastalığı bulunan bireylerin enfeksiyonları daha ağır geçirme riski taşıyabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, "Bu gruplarda dirençli ateş, öksürüğün sıklığında veya şiddetinde artış ve yeni belirtilerin eklenmesi durumunda hızlı şekilde doktora başvurulmalıdır" dedi.

Sonbahar aylarında alerji ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin birbirine benzeyebildiğini dile getiren Uzm. Dr. Yılmaz, "Burun ve gözlerde kaşıntı, sık hapşırma, ateş olmaması ve belirli bir alerjenle temas öyküsü alerjik hastalık lehine değerlendirilebilir. Ancak belirtilerin nedeninin netleştirilemediği durumlarda hekim değerlendirmesi önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Hafif seyreden üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle istirahat ve yeterli sıvı alımıyla tedavi edilebildiğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz, antibiyotik kullanımına ilişkin şu uyarıda bulundu:

"Antibiyotiğe hekim reçete etmeden kendi kendine veya başkasının tavsiyesiyle başlanmamalı. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümü virüslerden kaynaklanıyor ve antibiyotiklerin virüsler üzerinde tedavi edici etkisi bulunmuyor. Solunum güçlüğü, bilinç değişikliği, inatçı yüksek ateş, şiddetli sıvı kaybı veya tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler varsa ise vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı."