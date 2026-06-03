İstanbul’un yükselen değerlerinden Sancaktepe, çok anlamlı ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Kent yaşamını canlandırmak, kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek ve ilçedeki sosyal etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen Sancaktepe Kadın ve Yaşam Festivali, gerçekleştirilen görkemli bir açılış programıyla resmen başladı. Yerel halkın ve çevre ilçelerden gelen misafirlerin yoğun katılım gösterdiği açılış töreni, ilçede adeta bir bayram havası estirdi.

Toplumun her kesimine hitap edecek zengin bir içeriğe sahip. Üç gün boyunca kesintisiz devam edecek olan festivalde kadın emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantlar, çocuklar için özel olarak hazırlanan eğlenceli aktiviteler, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler, eğitici atölyeler ve akşam saatlerinde sahne alacak ünlü sanatçıların konserleri vatandaşlarla buluşacak. Festival, 3 Haziran ile 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu süreçte Sancaktepe ilçesinin farklı noktalarında eş zamanlı olarak çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu özel festivalin temel amaçlarının başında, kadınların toplumsal hayattaki rollerini pekiştirmek geliyor. Organizasyon kapsamında kadınların üretime olan katkıları, kent yaşamındaki etkin rolleri ve sosyal hayata daha güçlü bir şekilde katılımları ön plana çıkarılacak. Kadın girişimciler ve ev hanımları, kendi el emekleriyle ürettikleri ürünleri festival alanında kurulan stantlarda sergileyerek hem ekonomik kazanç sağlama fırsatı yakalayacak hem de üretim potansiyellerini geniş kitlelere duyurma imkanı bulacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçenin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Göreve geldikleri ilk andan itibaren büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediyecilik anlayışlarında önce insan, önce yaşam ilkesinin yer aldığını belirtti. Yaklaşık 26 aydır görevde olduklarını hatırlatan Başkan Alper Yeğin, bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaşsalar da Sancaktepelilere en iyi hizmeti sunmak için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Yola çıkarken hiçbir kesimin kazanmasından ya da kaybetmesinden söz etmediklerini belirten Yeğin, tek amaçlarının Sancaktepe'nin kazanması olduğunu ve bu hedef doğrultusunda hareket ettiklerini açıkça ifade etti.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçedeki çalışmaların sadece altyapı ve üstyapı faaliyetleriyle sınırlı kalmayacağını, sosyal yaşamı destekleyen projelere de büyük önem verdiklerini söyledi. Yol, kaldırım ve bina yapımının yanı sıra sosyal yaşamı güçlendirecek vizyon projeleri de tek tek hayata geçirdiklerini ifade eden Yeğin; modern spor tesisleri, mahalle evleri, aile sağlığı merkezleri, bilgi evleri, kütüphaneler ve iş arayan vatandaşlara rehberlik eden istihdam ofisleri açtıklarını belirtti.

Türkiye'nin öncü belediyelerinden biri olma hedefiyle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kadın ve Yaşam Festivali’nin de kent yaşamını canlandıran ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren vizyoner çalışmalarının en önemli parçalarından biri olduğunu sözlerine ekledi.