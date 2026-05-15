Singapur denilince akla gelen ilk imge olan ve fütüristik tasarımıyla bilim kurgu filmlerini aratmayan Marina Bay Sands, mühendislik sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Üç dev gökdelenin zirvesinde, adeta gökyüzünde demirlemiş bir gemiyi andıran bu yapı, sadece bir otel değil, modern mimarinin yaşayan bir anıtı olarak kabul ediliyor.

GÖKYÜZÜNDE 340 METRELİK BİR ŞEHİR: SKYPARK

Şehrin kalbi Marina Bay’de yükselen projenin en can alıcı noktası, üç kuleyi birbirine bağlayan devasa SkyPark platformu. Yaklaşık 200 metre yükseklikte konumlanan ve 340 metre uzunluğa sahip olan bu platform, Eyfel Kulesi’nin uzunluğunu bile geride bırakıyor.

150 METRE UZUNLUĞUYLA DÜNYANIN EN YÜKSEK VE EN İKONİK HAVUZLARINDAN BİRİ

Mühendislik Harikası: Platformun kulelerden dışarı taşan bölümleri, yapıyı dünyanın en karmaşık inşaat projeleri listesine sokuyor. Platform sadece seyir terasından ibaret değil; içinde lüks restoranlar, yemyeşil yürüyüş yolları ve panoramik seyir noktaları barındırıyor.

GÖRSEL YANILSAMA MI, MÜHENDİSLİK Mİ?

Sosyal medyada sık sık "gökdelenlerin tepesine kondurulmuş gerçek bir gemi" olarak paylaşılan yapı, aslında tamamen bütünleşik bir mühendislik tasarımı. Uzmanlar, bu devasa kütlenin rüzgar yükü ve sismik hareketlere karşı gösterdiği direncin, inşa edildiği dönem için devrim niteliğinde olduğunu vurguluyor.