Beşiktaş JK, Fenerbahçe SK ve Galatasaray SK’ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5 milyar 375 milyon lira zarar açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarına göre üç kulüp de gelirinden daha fazla harcama yaptı.

Yaklaşık 43,4 milyar lira gelir elde eden kulüplerin gideri 48,8 milyar liraya yaklaştı. Böylece 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan ilk 9 ay 5 milyar 375 milyon lira zararla tamamlandı.

Bu zarar, şubat sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 103,7 milyon avroya denk geldi. Geçen sezonun aynı döneminde zarar 95 milyon avro olurken, sezon genelinde yaklaşık 190 milyon avro seviyesine ulaşmıştı.

EN FAZLA ZARAR FENERBAHÇE’DE

En yüksek zarar Fenerbahçe SK’de gerçekleşti. Bağımsız raporlara göre gelir kalemine yazılan ancak tahsil edilemeyen faizler hariç tutulduğunda sarı-lacivertliler 2 milyar 581 milyon lira zarar etti. Kulüp 13 milyar 711 milyon lira gelir elde ederken 16 milyar 292 milyon lira harcama yaptı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN FİNANSAL DURUMU

Galatasaray SK aynı dönemde 1 milyar 624 milyon lira zarar açıkladı. Sarı-kırmızılılar 17 milyar 947 milyon lira gelir elde ederken 19 milyar 571 milyon lira gider yaptı.

Beşiktaş JK ise 11 milyar 741 milyon lira gelir karşılığında 12 milyar 911 milyon lira harcama yaptı ve 1 milyar 170 milyon lira zarar açıkladı.

BORÇ TABLOSU VE NET BORÇ VERİLERİ

Toplam borç yükü 71,55 milyar liraya ulaştı. Galatasaray 25,65 milyar lira ile ilk sırada yer alırken Fenerbahçe 23,9 milyar lira, Beşiktaş ise 22 milyar lira borç bildirdi.

Net borç hesaplamasına göre üç kulübün toplam borcu 70,99 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.