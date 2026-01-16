Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular

Refik Osman Top

Efsane isim, Beşiktaş 1912-1913 ve 1923-1924 sezonlarında, Fenerbahçe 1913-1915 ve 1923 yıllarında, Galatasaray ise 1915-1917, 1921-1922, 1923 ve 1924 yıllarında forma giydi. Teknik direktörlük de yaptı.