16 Ocak 2026 Cuma
Anasayfa Spor Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular

Bazı futbolcular kariyerlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Türkiye’nin üç büyük takımında da forma giyerek nadir bir başarıya imza attı. İşte o isimler.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 1

Ahmet Yıldırım

Ahmet Yıldırım, Fenerbahçe’de 1993-1994 sezonunda, Galatasaray’da 1999-2001 yılları arasında, Beşiktaş’ta ise 2001-2005 döneminde forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 2

Emre Aşık

Eski savunma oyuncusu, Fenerbahçe’de 1993-1996, Galatasaray’da 2000-2003 ile 2006-2010, Beşiktaş’ta ise 2003-2006 yılları arasında forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 3

Sergen Yalçın

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü, Beşiktaş'ta 1991-1997 ve 2002-2006 dönemlerinde, Fenerbahçe'de 1999-2000 sezonunda, Galatasaray'da ise 2000 ve 2001-02 sezonlarında forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 4

Saffet Sancaklı

Beşiktaş'ta 1987-1991, Galatasaray'da 1994-1995, Fenerbahçe'de ise 1996-1998 yılları arasında forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 5

Michy Batshuayi

Belçikalı forvet, Beşiktaş’ta 2021-2022, Fenerbahçe’de 2022-2024, Galatasaray’da ise 2024- 2025 sezonun devre arasına kadar forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 6

Burak Yılmaz

Türk futboluna iz bırakan forvetlerden... Beşiktaş’ta 2006-2008 ve 2019-2020, Fenerbahçe’de 2008-2010, Galatasaray’da ise 2012-2016 yılları arasında forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 7

Mehmet Topal

Genç yaşta parlayan Mehmet Topal, Galatasaray’da 2006-2010, Fenerbahçe’de 2012-2019, Beşiktaş’ta ise 2021-2022 sezonunda forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 8

Refik Osman Top

Efsane isim, Beşiktaş 1912-1913 ve 1923-1924 sezonlarında, Fenerbahçe 1913-1915 ve 1923 yıllarında, Galatasaray ise 1915-1917, 1921-1922, 1923 ve 1924 yıllarında forma giydi. Teknik direktörlük de yaptı.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 9

Caner Erkin

Futbola devam eden Caner Erkin, Galatasaray’da 2009-2010, Fenerbahçe’de 2010-2016 ve 2020-2021, Beşiktaş’ta ise 2016-2020 yılları arasında forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 10

Mehmet Yozgatlı

Genç yaşta parlayan Mehmet Yozgatlı, Galatasaray’da 1999-2000, Fenerbahçe’de 2004-2007, Beşiktaş’ta ise 2007-2008 sezonunda forma giydi.

Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular - Resim: 11

Ali Soydan

Galatasaray’da 1951-1957, Fenerbahçe’de 1959-1960, Beşiktaş’ta ise 1963-1964 yılları arasında forma giydi.

Kaynak: Spor Servisi
