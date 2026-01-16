Üç büyüklerde de forma giymiş olan futbolcular

Ahmet Yıldırım
Ahmet Yıldırım, Fenerbahçe’de 1993-1994 sezonunda, Galatasaray’da 1999-2001 yılları arasında, Beşiktaş’ta ise 2001-2005 döneminde forma giydi.
Emre Aşık
Eski savunma oyuncusu, Fenerbahçe’de 1993-1996, Galatasaray’da 2000-2003 ile 2006-2010, Beşiktaş’ta ise 2003-2006 yılları arasında forma giydi.
Sergen Yalçın
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü, Beşiktaş'ta 1991-1997 ve 2002-2006 dönemlerinde, Fenerbahçe'de 1999-2000 sezonunda, Galatasaray'da ise 2000 ve 2001-02 sezonlarında forma giydi.
Saffet Sancaklı
Beşiktaş'ta 1987-1991, Galatasaray'da 1994-1995, Fenerbahçe'de ise 1996-1998 yılları arasında forma giydi.
Michy Batshuayi
Belçikalı forvet, Beşiktaş’ta 2021-2022, Fenerbahçe’de 2022-2024, Galatasaray’da ise 2024- 2025 sezonun devre arasına kadar forma giydi.
Burak Yılmaz
Türk futboluna iz bırakan forvetlerden... Beşiktaş’ta 2006-2008 ve 2019-2020, Fenerbahçe’de 2008-2010, Galatasaray’da ise 2012-2016 yılları arasında forma giydi.
Mehmet Topal
Genç yaşta parlayan Mehmet Topal, Galatasaray’da 2006-2010, Fenerbahçe’de 2012-2019, Beşiktaş’ta ise 2021-2022 sezonunda forma giydi.
Refik Osman Top
Efsane isim, Beşiktaş 1912-1913 ve 1923-1924 sezonlarında, Fenerbahçe 1913-1915 ve 1923 yıllarında, Galatasaray ise 1915-1917, 1921-1922, 1923 ve 1924 yıllarında forma giydi. Teknik direktörlük de yaptı.
Caner Erkin
Futbola devam eden Caner Erkin, Galatasaray’da 2009-2010, Fenerbahçe’de 2010-2016 ve 2020-2021, Beşiktaş’ta ise 2016-2020 yılları arasında forma giydi.
Mehmet Yozgatlı
Genç yaşta parlayan Mehmet Yozgatlı, Galatasaray’da 1999-2000, Fenerbahçe’de 2004-2007, Beşiktaş’ta ise 2007-2008 sezonunda forma giydi.
Ali Soydan
Galatasaray’da 1951-1957, Fenerbahçe’de 1959-1960, Beşiktaş’ta ise 1963-1964 yılları arasında forma giydi.